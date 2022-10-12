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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2862
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 12:09
#2731
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Цитата:
lavprof:
не о том речь, Юля,

Жапырак, это ты?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11530
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 12:40
#2732
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Дядя Саба, что б вы знали русские живущие в Казахстане любят и Россию и Казахстан. А называя нас калобарантами и сепарами вы сами начинаите разрушать мир. Кстати возьмите и спросите у милионов казахов живущих в Оренбурге, Магнитке, Омске. Против кого они пойдут воевать. Их ответ, уверяю вас ещё сильней расстроет.

[Исправлено: Домовенок, 12.10.2022 - 15:27]
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
736
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 12:51
#2733
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Цитата:
таноми52:
Ну, ВЫ ЭТО и сказали! К этому исподтишка и вели...

Почему же исподтишка?, я бы сказал. что сейчас всё вскрылось. когда один форумчанин, откровенно радуется и поздравляет меня , с аннексией соседним государством части другого государства,тоже близкого мне,это вызывает некоторые вопросы.
Были выступления официальных российских лиц, что северные области Казахстана, это российские земли, если сейчас победит Россия Украину,на кого тогда обратятся алчные взоры и за кого будут , тогда те , кто сейчас мечтает о победе россии? большой вопрос. я не говорю. что некоторые будут воевать против Казахстана, но встать во главе ВГА Кустанайской области с большим удовольствием, или нет?
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
736
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 13:12
#2734
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Я с тобой очень сильно согласен, Виталий. И не надо называть меня русофобом.я считаю, всегда делаю эту сноску, нужно отделять политику Государства Россия от русского народа, я никогда не позволю себе высказывать оскорбительные высказывания в адрес русского народа, это великий народ и я знаю его историю не понаслышке.в советские времена история СССР, это в принципе была история Российской империи, плюс история советского периода. Поэтому мне очень жаль, что сейчас Россия, опять наступает, на те же самые грабли венценосного русского народа, об этом сказал по моему Победоносцев, а в это время простой русский народ не знал ничего о своей венценосности, работал,рожал детей, жил, просто говоря
Ещё хотел сказать про президента РФ, в мировой истории было много людей. подобных ему, не осуждаю, тем более ряд в истории велик
Александр Македонский, Наполеон, помните по моему у Пушкина" Мы все глядим в Наполеоны. двуногих тварей миллионы",вопрос в том , как выбиться из тварей и действительно стать великим, даже абсолютно не осуждаю, у каждого есть амбиции. другое дело. что времена изменились и как то, что выглядело великим, тогда. сейчас воспринимается по другому. Я кстати понимаю моих оппонентов. дисскусия всегда приветствуется, я никогда не утверждаю. что я прав 100%
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
736
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 13:25
#2735
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А А так , Виталий про русских живущих в Казахстане,я знаю, когда я писал, может быть не очень правильно написал. с ручкой я лучше дружу ,чем с клавиатурой, там я задавал конкретный вопрос, конкретным людям и ничего не обобщал, прошу простить, если я коряво выразился
Я вот не помню. может писал, а может быть просто думал. был на встрече однкурсников под челябинском, просто у нас многие поразъехались в разные страны, отмечали в доме отдыха.а мы приехали немного заранее. однокурсник разместил у своих родителей. это сельская местности. я поразился , на глаз могу сказать, где наши русские, а где русские русские, наши выигрывают однозначно
Просто даже если они переехали, это наши, бежит за мной, вы из Костаная, передайте моей сестре посылку и даже не спросила,кто я, где живу, а вдруг бы я вскрыл посылку или забрал себе? даже тени сомнения не возникло. ну это как то по нашему ?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1176
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 14:26
#2736
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Цитата:
юля елиссева:
Жапырак, это ты?

аргументов неть видимо)
не знаком с Жапыраком, с листьями тем более)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2862
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 14:46
#2737
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Цитата:
lavprof:
не знаком с Жапыраком, с листьями тем более)

значит это ты, Жапырак. Только узкий круг бывших работников телекомпании AVA об этом знает :))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18168
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 15:15
#2738
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какой смысл оправдываться.
Слово не воробей вылетит – не поймаешь..
а они вылетели,причем плохие слова..
хорошо что единицы таких.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2022 - 15:30]
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
736
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 15:28
#2739
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Цитата:
alex_60:
а они вылетели,причем плохие ,грязные слова..

Если я сказал, грязные слова, то извините, но факт остаётся фактом. Вы любите другую страну в ущерб. своей собственной. а я должен вам доверять?
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
736
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 15:30
#2740
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Я уж вы извините. за последнее время , понял одно, Вы не мой казахстанец, на этом пожалуй закончим
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
736
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 15:38
#2741
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Когда это было? в 90 х. опоздал на поезд. на Казанский вокзал, поехал обратно в гостиницу. знаю там примут, выхожу из вагона, там сидят скинхеды, поставили посередине ящик пива, я за колоннами добежал до дежурной, она аж руками замахала, быстрей, быстрей отсюда, убьют вас
Всё продолжается причём в государственном масштабе
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
736
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 15:45
#2742
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а вообще,читайте Ленина, он вам наглядно разъяснит про великорусский шовинизм, а ещё лучше Энгельса, там , правда, до всего нужно доходить своим умом, ну я надеюсь здесь люди неглупые
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18168
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 15:58
#2743
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///Эмир Катара пригласил Токаева //
с визитом эмир в Астане.
фото,сидят, беседуют.
эмир в шлепанцах на босу ногу.
вспомнилось , вчера
//Президент России Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеги из
Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна
в качестве жеста внимания.//
так вот , президент ОАЭ был в черных кроссовках и носках фирмы найк.
тоже фото есть.
сказали, дресс-код не нарушен, все норм.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3200
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 18:13
#2744
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Цитата:
saba:
но факт остаётся фактом. Вы любите другую страну в ущерб. своей собственной. а я должен вам доверять?


А ну-ка поподробнее: какой ущерб НАШЕЙ стране русские наносят любовью к своей исторической Родине?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18168
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 18:28
#2745
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таксист обозвал казахстанцев русских выдалаками, жаждающими крови, коллаборантоми, еще другими грязными словами, у него "наша земля" где нет места другим. доколе это будет продолжатся?
причем после промодерации.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2022 - 18:33]
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