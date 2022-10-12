Отправлено: - 18:17

yudjin:

Так пусть тазалык с участковым ходит и выясняет с каких магазинов это.

Цитата:Ну не знаю.Жильцы этого двора вы сами, или кто то, должны фиксировать, писать заявление, но перед этим по добру по хорошему объяснять людям двора..Зачем все это тазалыку?И тем более участковому без конкретного заявления на кого либо?Он же не детектив, своих дел по гордо хватает.Докажете что например это данный гражданин, или в походе к Тазалыку спросите, как мы, что можно что нет, додо, нексиа пицце, и всему периметру, что вокруг нас, проверите договора, на кого и что прописано, на арендодателя или на какую то квартирку с одним человеком пенсионером..С этого и надо начинать..А вот так говорить, пусть мол кто то там бегает, потому что вам ничего не надо, как то халатно относитесь к своему двору..