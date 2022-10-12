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≡  Майнеров в Казахстане обяжут обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45268
Майнеров в Казахстане обяжут обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах
Отправлено: 12.10.22 - 13:53
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Майнеров обяжут лицензироваться в Казахстане, а их деятельность будет регулироваться Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2862
Майнеров в Казахстане обяжут обменивать до 75% своего капитала на отечественных криптобиржах
Отправлено: 12.10.22 - 13:53
#1
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вот жеж не дают покоя доходы майнеров...Сначала электричество вырубали, потом налогами обложили, теперь 75 % обменивай в Казахстане по заведомо невыгодному курсу.. А ведь когда-то реально были на втором месте по майнингу..

[Исправлено: юля елиссева, 12.10.2022 - 13:54]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18165
Re: Майнеров в Казахстане обяжут обменивать до 75% своего...
Отправлено: 12.10.22 - 15:49
#2
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///"Криптовалюта в Казахстане не является платёжным средством, её оборот запрещен в Казахстане.//

о какой экосистеме вообще речь?
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