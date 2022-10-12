Отправлено: - 15:31

А этому сброду, который выкидывает и не вывозит деревья, кидает какие то коробки пластмассовые, явно хапуг с магазинов, не сортирует картонные коробки, разрезая их, мебель смотрю лежит, этим чудикам надо было бы назначить прежде всего штрафы за обкакивание так сказать своего двора.Камеры же есть?И вообще поедъявить им претензии вмем двором.При чем тут Тазалык то?Там четко описаны все правила вывоза мусора.Деревья и свой личный скарб, будь то корпусная мебель или диваны, вывозить надо самим.Тем более ящики пластмассовые накидали.Привыкли, свои проблемы скидывать на других за 300 тенге в месяц..Небожители..