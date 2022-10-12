Тариф на вывоз мусора вновь вырастет спустя два месяца в Костанае
Отправлено: 12.10.22 - 14:41
Новый тариф начнет действовать с 1 ноября. Он станет выше чуть больше чем на 50 тенге для жителей благоустроенного и неблагоустроенного секторов. При этом 1 сентября тариф на вывоз мусора уже увеличили. Читать новость
А что изменилось за 2 месяца, что снова увеличивают? Аппетит разыгрался? Мне кажется Тазылык уже вошел во вкус. Так бы убирали, как деньги собирают. Мне помнится, когда акимат отверг мой проект новой мусорной площадки в рамках "Бюджета народного участия", ЖКХ дали предписание Тазалыку отремонтировать её. Но абсолютно НИЧЕГО не было сделано. Я не пойму у них действительно не потопляемая крыша то ли сверхнаглость?
Когда,несмотря на запрет президента, тазалык повышал тариф, я позвонил и спросил,почему так, ведь действовал запрет на увеличение комм.платежей - ответ был до неприличия прост: "А мы давно не повышали")))
Но к ним остаётся вопрос другой - почему они не приносят квитанции/счета, по которым потребитель видит сумму, начисленную за услугу? Ведь без выставленного счета претензий по оплате у них быть не может?
А этому сброду, который выкидывает и не вывозит деревья, кидает какие то коробки пластмассовые, явно хапуг с магазинов, не сортирует картонные коробки, разрезая их, мебель смотрю лежит, этим чудикам надо было бы назначить прежде всего штрафы за обкакивание так сказать своего двора. Камеры же есть? И вообще поедъявить им претензии вмем двором. При чем тут Тазалык то? Там четко описаны все правила вывоза мусора. Деревья и свой личный скарб, будь то корпусная мебель или диваны, вывозить надо самим. Тем более ящики пластмассовые накидали. Привыкли, свои проблемы скидывать на других за 300 тенге в месяц.. Небожители..
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