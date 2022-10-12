Отправлено: - 12:51

таноми52:

Ну, ВЫ ЭТО и сказали! К этому исподтишка и вели...

Цитата:Почему же исподтишка?, я бы сказал. что сейчас всё вскрылось. когда один форумчанин, откровенно радуется и поздравляет меня , с аннексией соседним государством части другого государства,тоже близкого мне,это вызывает некоторые вопросы.Были выступления официальных российских лиц, что северные области Казахстана, это российские земли, если сейчас победит Россия Украину,на кого тогда обратятся алчные взоры и за кого будут , тогда те , кто сейчас мечтает о победе россии? большой вопрос. я не говорю. что некоторые будут воевать против Казахстана, но встать во главе ВГА Кустанайской области с большим удовольствием, или нет?