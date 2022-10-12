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≡ Тариф на вывоз мусора вновь вырастет спустя два месяца в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45268
Тариф на вывоз мусора вновь вырастет спустя два месяца в Костанае
Отправлено: 12.10.22 - 14:41
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Новый тариф начнет действовать с 1 ноября. Он станет выше чуть больше чем на 50 тенге для жителей благоустроенного и неблагоустроенного секторов. При этом 1 сентября тариф на вывоз мусора уже увеличили.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8800
Re: Тариф на вывоз мусора вновь вырастет спустя два месяца в...
Отправлено: 12.10.22 - 14:41
#1
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А что изменилось за 2 месяца, что снова увеличивают? Аппетит разыгрался? Мне кажется Тазылык уже вошел во вкус. Так бы убирали, как деньги собирают.
Мне помнится, когда акимат отверг мой проект новой мусорной площадки в рамках "Бюджета народного участия", ЖКХ дали предписание Тазалыку отремонтировать её. Но абсолютно НИЧЕГО не было сделано.
Я не пойму у них действительно не потопляемая крыша то ли сверхнаглость?
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
472
Re: Тариф на вывоз мусора вновь вырастет спустя два месяца в...
Отправлено: 12.10.22 - 14:47
#2
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Когда,несмотря на запрет президента, тазалык повышал тариф, я позвонил и спросил,почему так, ведь действовал запрет на увеличение комм.платежей - ответ был до неприличия прост: "А мы давно не повышали")))

Но к ним остаётся вопрос другой - почему они не приносят квитанции/счета, по которым потребитель видит сумму, начисленную за услугу? Ведь без выставленного счета претензий по оплате у них быть не может?
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
58
Re: Тариф на вывоз мусора вновь вырастет спустя два месяца в...
Отправлено: 12.10.22 - 14:48
#3
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у нас доллар же вроде не вырос чтобы повышать тарифы, или они из-за решения ОПЕК хотят поднять тариф?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8800
Тариф на вывоз мусора вновь вырастет спустя два месяца в Костанае
Отправлено: 12.10.22 - 14:57
#4
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Один из примеров уборки мусора по-тазалыковски. Июль. Утро.



И это под прицелом специально установленной камеры.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18165
Re: Тариф на вывоз мусора вновь вырастет спустя два месяца в...
Отправлено: 12.10.22 - 15:19
#5
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конкретный беспредел какой-то.
за два месяца, два повышения.
акимат, алло.
ваш выход.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18958
Тариф на вывоз мусора вновь вырастет спустя два месяца в Костанае
Отправлено: 12.10.22 - 15:31
#6
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А этому сброду, который выкидывает и не вывозит деревья, кидает какие то коробки пластмассовые, явно хапуг с магазинов, не сортирует картонные коробки, разрезая их, мебель смотрю лежит, этим чудикам надо было бы назначить прежде всего штрафы за обкакивание так сказать своего двора.
Камеры же есть?
И вообще поедъявить им претензии вмем двором.
При чем тут Тазалык то?
Там четко описаны все правила вывоза мусора.
Деревья и свой личный скарб, будь то корпусная мебель или диваны, вывозить надо самим.
Тем более ящики пластмассовые накидали.
Привыкли, свои проблемы скидывать на других за 300 тенге в месяц..
Небожители..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8800
Тариф на вывоз мусора вновь вырастет спустя два месяца в Костанае
Отправлено: 12.10.22 - 15:44
#7
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Цитата:
111:
кидает какие то коробки пластмассовые, явно хапуг с магазинов,

Так пусть тазалык с участковым ходит и выясняет с каких магазинов это.
Хотя может и у магазинов есть договор с мусорщиками о том, что именно таким образом они будут свой мусор оставлять.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18165
Тариф на вывоз мусора вновь вырастет спустя два месяца в Костанае
Отправлено: 12.10.22 - 15:47
#8
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а чьи это камеры на мусорные баки по городу?
цель этих камер какая?
кто смотрит что они показывают?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8800
Тариф на вывоз мусора вновь вырастет спустя два месяца в Костанае
Отправлено: 12.10.22 - 15:56
#9
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Цитата:
alex_60:
цель этих камер какая?

распилить бабло наверное
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