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≡ Ищи сварщика и плати дважды! - Попытка заменить газовый счетчик привела к конфликту с обслуживающей компанией
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45264
Ищи сварщика и плати дважды! - Попытка заменить газовый счетчик привела к конфликту с обслуживающей компанией
Отправлено: 11.10.22 - 21:12
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Житель села Айет Олег ПРЕЙМАКОВ решил заменить газовый счетчик. Так как сварщика из ТОО прислать не смогли, порекомендовали найти за свой счет. Но предупредили - нужно будет заплатить ТОО и за замену прибора учета газа, и за его опломбирование.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5553
Re: Ищи сварщика и плати дважды! - Попытка заменить газовый...
Отправлено: 11.10.22 - 21:12
#1
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Десять лет назад меня заставили газовый счётчик занести домой, это мне вышло в кругленькую сумму, как бы заново установка с новым проектом и монтажными работами. Как мне сказали в оправдание: в холодное время года прибор показывает меньший объем. У моих соседей до сих пор счётчик снаружи. Просто парадокс!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11530
Re: Ищи сварщика и плати дважды! - Попытка заменить газовый...
Отправлено: 11.10.22 - 21:47
#2
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Цитата:
Один раз в год работник ТОО «РЦКУ-Костанай» приезжает из города. Как правило, это происходит до начала отопительного сезона

Лет 5 уже точно я не видел у себя дома не кого сотрудника. Две горелки давно не работали уже, тут как то нашёл время свободное ,разобрал плиту и отремонтировал сам. Теперь я получается освоил для себя новую профессию, можно и в газовики податся)
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О
§ Олег ПРЕЙМАКОВ
(Пользователи)
Регистрация:
12.10.22
Сообщений:
2
Ищи сварщика и плати дважды! - Попытка заменить газовый счетчик привела к конфликту с обслуживающей компанией
Отправлено: 12.10.22 - 12:03
#3
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Всё верно. Узнаю хватку яркого представителя «конкурентной среды»… Спасибо НГ за предоставленную возможность. Хочу прояснить вопрос. В прошлом году газета публиковала материал.https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=783&storyid=27026 Вопрос формулирую так – Относятся ли правовые отношения, вытекающие из договора обслуживания газопотребляющих систем и газового оборудования бытовых потребителей, к публичным?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3197
Re: Ищи сварщика и плати дважды! - Попытка заменить газовый...
Отправлено: 12.10.22 - 12:23
#4
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Цитата:
ТОО утверждают, что истец неверно трактует договор.

Источник:


Да, истец неверно трактует. Он исходит из советских реалий, когда поставщик отвечал за все сопутствующее поставке продукта работы. Сейчас же, борясь с монополизмом, насоздавали массу фирмочек на каждую услугу отдельно. И за каждую услугу надо платить. Насколько я поняла, вся услуга ТОО «РЦКУ-Костанай», согласно договору, состоит в том, чтобы один раз в год прийти к потребителю, осмотреть газплиты, котлы, где-то смазать, что-то подкрутить, взять денежку и уйти в закат. Об остальном пусть болит голова у потребителя. :-(
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О
§ Олег ПРЕЙМАКОВ
(Пользователи)
Регистрация:
12.10.22
Сообщений:
2
Ищи сварщика и плати дважды! - Попытка заменить газовый счетчик привела к конфликту с обслуживающей компанией
Отправлено: 12.10.22 - 12:44
#5
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Цитата:
таноми52:
Насколько я поняла, вся услуга ТОО «РЦКУ-Костанай», согласно договору, состоит в том, чтобы один раз в год прийти к потребителю, осмотреть газплиты, котлы, где-то смазать, что-то подкрутить

п.4. Работы по ремонту внутридомового газового оборудования и работы, не предусмотренные в настоящем Договоре, в том числе с заменой узлов и деталей, осуществляются по заявке заказчика за отдельную плату. (пункт типового договора)
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