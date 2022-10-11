Отправлено: - 21:47

Один раз в год работник ТОО «РЦКУ-Костанай» приезжает из города. Как правило, это происходит до начала отопительного сезона

Цитата:Лет 5 уже точно я не видел у себя дома не кого сотрудника. Две горелки давно не работали уже, тут как то нашёл время свободное ,разобрал плиту и отремонтировал сам. Теперь я получается освоил для себя новую профессию, можно и в газовики податся)