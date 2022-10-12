юля елиссева: Цитата: alex_60: Илон Маск признал что Крым- это Россия. Это Скабеева сказала или Соловей?
не знаю таких. Илон Маск сказал о этом неделю назад. примеров много. например Саудовская Аравия - выдает визы жителям Крыма, как гражданам России, т.е. признала Крым российским фактически. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом. так что тут вам не там. и еще раз повторю,если не дошло, это совершенно неважно кто там признал, или не признал. это факт. как и факт присоединения еще четырех новых территорий. а так можете зиговать, кричалки кричать, у каждого свои причуды.
юля елиссева: Кто кроме Сирии, Венесуэллы и еще парочки государств-изгоев это признал?
я сам не в курсе, и даже не пытался искать инфу, но мне попадалось на глаза, что страны Прибалтики с свое время тоже не были признаны как часть СССР) и все нормально было) может враки конечно, ручаться не могу, проверять лень)
таноми52: Интересно наблюдать, как постепенно саморазоблачается saba своими "впечатлениями". Поначалу дружелюбный, якобы нейтральный, теперь же кидающий такие фразы, на которые бы даже ярый русофоб не решился!
я его давно раскрыл. и назвал что он из себя представляет.
lavprof: страны Прибалтики с свое время тоже не были признаны как часть СССР)
да, цивилизованный мир не признал оккупацию Прибалтики. Они первые и вышли из состава империи Зла. И сейчас имеют самый высокий ВВП на душу населения в постсовковом пространстве. Но чувствую что в качестве аргумента сейчас приведут пример, что все прибалты чистят туалеты в Европе.
вот еще. Признали фактически что Крым - Россия , страны проголосовавшие против принятой 27 марта 2014 года резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, о непризнании результатов референдума в Крыму в 2014 Китай Индия ЮАР Иран Сербия Казахстан Армения Беларусь (Лукашенко признал Крым 30.11.2021 года) Узбекистан Ангола Боливия Камбоджа Бурунди Коморские острова Никарагуа Судан Зимбабве Эритрея.
ужас наверное для вас, Казахстан в числе этих стран. но повторюсь опять, это совершенно не важно.
saba: Я бы сказал.что Вы и есть наша самая главная опасность Казахстана, которая может при наличии внешней опасности, быть коллаборантом
Ну, ВЫ ЭТО и сказали! К этому исподтишка и вели... И вот выдали, наконец. Так понимаю, перед Вами задача создать образ внутреннего врага, внушить, что в РК существует 5-я колонна. Что там в будущем, кто будет врагом Казахстана -не важно, но задача уже стоит. Как Вы думаете, Ваша позиция способствует миру и согласию в стране? Когда народ может быть расколот на "наших" и "не наших"...
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