Отправлено: - 11:11

таноми52:

Интересно наблюдать, как постепенно саморазоблачается saba своими "впечатлениями". Поначалу дружелюбный, якобы нейтральный, теперь же кидающий такие фразы, на которые бы даже ярый русофоб не решился!

Цитата:я его давно раскрыл.и назвал что он из себя представляет.