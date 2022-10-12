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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18160
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:06
#2716
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Цитата:
юля елиссева:
Цитата: alex_60: Илон Маск признал что Крым- это Россия. Это Скабеева сказала или Соловей?


не знаю таких.
Илон Маск сказал о этом неделю назад.
примеров много.
например Саудовская Аравия - выдает визы жителям Крыма,
как гражданам России, т.е. признала Крым российским фактически.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма
к России прошло в соответствии с законом.
так что тут вам не там.
и еще раз повторю,если не дошло,
это совершенно неважно кто там признал, или не признал.
это факт.
как и факт присоединения еще четырех новых территорий.
а так можете зиговать, кричалки кричать,
у каждого свои причуды.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2022 - 11:09]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1175
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:08
#2717
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Цитата:
юля елиссева:
Кто кроме Сирии, Венесуэллы и еще парочки государств-изгоев это признал?

я сам не в курсе, и даже не пытался искать инфу, но мне попадалось на глаза, что страны Прибалтики с свое время тоже не были признаны как часть СССР) и все нормально было)
может враки конечно, ручаться не могу, проверять лень)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2859
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:09
#2718
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Цитата:
alex_60:
например Саудовская Аравия - выдает визы жителям Крыма

Страна бензоколонка - это конечно аргумент! А вообще для приезда паломников саудиты всем дают визы - даже злючим врагам шиитам иранцам. Цитата:
alex_60:
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил,

ну, дык а какой ответ ожидать от человека работающего в Газпроме? Иначе и с работы денежной вылететь можно.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2859
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:11
#2719
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Цитата:
alex_60:
Илон Маск сказал о этом неделю назад.

А кто сказал о том что Илон Маск это точно сказал?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18160
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:11
#2720
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Цитата:
таноми52:
Интересно наблюдать, как постепенно саморазоблачается saba своими "впечатлениями". Поначалу дружелюбный, якобы нейтральный, теперь же кидающий такие фразы, на которые бы даже ярый русофоб не решился!


я его давно раскрыл.
и назвал что он из себя представляет.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1175
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:12
#2721
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Цитата:
юля елиссева:
это конечно аргумент!

для многих сейчас аргумент)) зима близко))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18160
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:12
#2722
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Цитата:
юля елиссева:
Иначе и с работы денежной вылететь можно.


ему деньги нужны?
не смешите мои тапочки.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1175
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:13
#2723
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Цитата:
юля елиссева:
А кто сказал о том что Илон Маск это точно сказал?

не поверите - его твиттер)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2859
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:14
#2724
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Цитата:
lavprof:
страны Прибалтики с свое время тоже не были признаны как часть СССР)

да, цивилизованный мир не признал оккупацию Прибалтики. Они первые и вышли из состава империи Зла. И сейчас имеют самый высокий ВВП на душу населения в постсовковом пространстве. Но чувствую что в качестве аргумента сейчас приведут пример, что все прибалты чистят туалеты в Европе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18160
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:16
#2725
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Цитата:
юля елиссева:
Страна бензоколонка - это конечно аргумент!

Цитата:
lavprof:
для многих сейчас аргумент)) зима близко))


Байден люто в шоке , что его саудиты кинули,
аж сказать толком ничего не может,
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1175
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:18
#2726
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Цитата:
юля елиссева:
И сейчас

не о том речь, Юля, не о том) речь шла о том, что им не мешало непризнание))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18160
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:21
#2727
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Цитата:
юля елиссева:
да, цивилизованный мир


вот еще.
Признали фактически что Крым - Россия ,
страны проголосовавшие против принятой 27 марта 2014 года
резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН,
о непризнании результатов референдума в Крыму в 2014
Китай
Индия
ЮАР
Иран
Сербия
Казахстан
Армения
Беларусь (Лукашенко признал Крым 30.11.2021 года)
Узбекистан
Ангола
Боливия
Камбоджа
Бурунди
Коморские острова
Никарагуа
Судан
Зимбабве
Эритрея.

ужас наверное для вас, Казахстан в числе этих стран.
но повторюсь опять, это совершенно не важно.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2022 - 11:30]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3197
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:27
#2728
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Цитата:
saba:
Я бы сказал.что Вы и есть наша самая главная опасность Казахстана, которая может при наличии внешней опасности, быть коллаборантом


Ну, ВЫ ЭТО и сказали!
К этому исподтишка и вели...
И вот выдали, наконец.
Так понимаю, перед Вами задача создать образ внутреннего врага, внушить, что в РК существует 5-я колонна. Что там в будущем, кто будет врагом Казахстана -не важно, но задача уже стоит. Как Вы думаете, Ваша позиция способствует миру и согласию в стране? Когда народ может быть расколот на "наших" и "не наших"...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3197
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:51
#2729
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Цитата:
таноми52:
saba: Я бы сказал.что Вы и есть наша самая главная опасность Казахстана, которая может при наличии внешней опасности, быть коллаборантом


Почаще повторяйте это, тогда народная мудрость "Если человеку три раза сказать "свинья", на четвёртый он захрюкает" - вступит в действие. Хотя, может Вам и надо создать свиней...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
513
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.22 - 11:52
#2730
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Любопытная информация для поклонников США, однако...

Костанай найти и "взорвать" несложно...

[Исправлено: Skeptic, 12.10.2022 - 11:55]
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