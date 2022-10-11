После введения "сухого закона" не было ни одного преступления за три года в двух селах Костанайской области
Отправлено: 11.10.22 - 16:09
На территории сел Шили и Милисай в Джангельдинском районе запрещена торговля любым алкоголем. Причем не в какое-то определенное время, а круглосуточно. Это инициатива самих жителей, которые поддержали и местные предприниматели. Читать новость
я бы проще сделала - самогонный аппарат бы поставила. Хотя, учитывая напряженку с сахаром, может действительно проще в соседнее село смотаться. Но, опять же - это Тургай, расстояния там очень приличные...Столько бензина сожжешь, так уже и выпить расхочется...
- Мы сдали лицензию на продажу алкоголем, занимаемся торговлей продуктами и одежды. Сейчас в поселках тихо, на улице ни одного нетрезвого человека не увидишь, - поделилась владелец магазина «Береке» Сауле ШОКАНОВА.
Какая прекрасная инициатива самих жителей сёл Шили и Милисай! Но что хорошо для жителей этих сёл то смерть для ... не буду писать для кого (потому что не пройдёт модерацию ) но каждый догадается о ком я веду речь
сайлау курманов: Не поленюсь позвоню знакомым, что-то с трудом верится
Не утруждайте себя, я уже разгадал этот ребус)) Лицензия на продажу алко стоит кучу денег , ну и нафиг на неё тратится маленькому магазину? Когда можно замутить красивую историю про непьющих людей в деревне))
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