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≡ После введения "сухого закона" не было ни одного преступления за три года в двух селах Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45264
После введения "сухого закона" не было ни одного преступления за три года в двух селах Костанайской области
Отправлено: 11.10.22 - 16:09
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На территории сел Шили и Милисай в Джангельдинском районе запрещена торговля любым алкоголем. Причем не в какое-то определенное время, а круглосуточно. Это инициатива самих жителей, которые поддержали и местные предприниматели.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18151
Re: После введения "сухого закона" не было ни одного...
Отправлено: 11.10.22 - 16:09
#1
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///В поселках - три продуктовых магазина. И ни в одном из них в последние три года не продают алкоголь вообще.//

ну в соседних селах то есть в наличии.
и круглосуточно наверное.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2850
Re: После введения "сухого закона" не было ни одного...
Отправлено: 11.10.22 - 16:15
#2
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Цитата:

поделилась владелец магазина «Береке» Сауле ШОКАНОВА.

забыли добавить, что, скорее всего, с грустью она этим поделилась.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2850
Re: После введения "сухого закона" не было ни одного...
Отправлено: 11.10.22 - 16:17
#3
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Цитата:
alex_60:
ну в соседних селах то есть в наличии.

я бы проще сделала - самогонный аппарат бы поставила. Хотя, учитывая напряженку с сахаром, может действительно проще в соседнее село смотаться. Но, опять же - это Тургай, расстояния там очень приличные...Столько бензина сожжешь, так уже и выпить расхочется...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18151
После введения "сухого закона" не было ни одного преступления за три года в двух селах Костанайской области
Отправлено: 11.10.22 - 16:21
#4
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Цитата:
юля елиссева:
- самогонный аппарат бы поставила


да, про запрет на самогонные аппараты
ничего не пишут.
если в законе, то все понятно.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
977
Re: После введения "сухого закона" не было ни одного...
Отправлено: 11.10.22 - 20:41
#5
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Цитата:
- Мы сдали лицензию на продажу алкоголем, занимаемся торговлей продуктами и одежды. Сейчас в поселках тихо, на улице ни одного нетрезвого человека не увидишь, - поделилась владелец магазина «Береке» Сауле ШОКАНОВА.

Источник:


Какая прекрасная инициатива самих жителей сёл Шили и Милисай! Но что хорошо для жителей этих сёл то смерть для ... не буду писать для кого (потому что не пройдёт модерацию ) но каждый догадается о ком я веду речь
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5553
Re: После введения "сухого закона" не было ни одного...
Отправлено: 11.10.22 - 20:57
#6
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Наверное есть свой человек который тихаря продает из дому, делится прибылью с кем надо и все довольны и закрывает глаза. Не поленюсь позвоню знакомым, что-то с трудом верится
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11529
Re: После введения "сухого закона" не было ни одного...
Отправлено: 11.10.22 - 21:42
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Не поленюсь позвоню знакомым, что-то с трудом верится

Не утруждайте себя, я уже разгадал этот ребус)) 8-) Лицензия на продажу алко стоит кучу денег , ну и нафиг на неё тратится маленькому магазину? Когда можно замутить красивую историю про непьющих людей в деревне)) ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18151
Re: После введения "сухого закона" не было ни одного...
Отправлено: 12.10.22 - 08:59
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
но каждый догадается о ком я веду речь


да ,все догадались конечно.
и не надо скромничать.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8796
Re: После введения "сухого закона" не было ни одного...
Отправлено: 12.10.22 - 09:50
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
то смерть для ... не буду писать для кого но каждый догадается о ком я веду речь


конечно, о сантехниках из подвала и председателе ;-)
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