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≡ Что делать педагогам, если во время выборов их привлекают к несвойственной работе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45264
Что делать педагогам, если во время выборов их привлекают к несвойственной работе
Отправлено: 12.10.22 - 09:33
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Минпросвещения опубликовало номера телефонов, по которым казахстанцы могут обратиться с жалобами.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
977
Re: Что делать педагогам, если во время выборов их привлекают к...
Отправлено: 12.10.22 - 09:33
#1
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Мальгаева Алёна...))) и Серик Иванов!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
470
Re: Что делать педагогам, если во время выборов их привлекают к...
Отправлено: 12.10.22 - 09:38
#2
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После такого звонка- сразу искать новую работу...
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