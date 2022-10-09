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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 23 из 23«1...212223
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Куратор темы: Маркс
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6879
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.22 - 18:00
#331
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Цитата:
alex_60:
дважды Герой Советского Союза Леонид Беда.

----Я его лично знал .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6879
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.22 - 18:02
#332
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----Всё !!Джокович взял матч !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6879
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.22 - 18:19
#333
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Цитата:
alex_60:
дважды Герой Советского Союза Леонид Беда.

---Мы жили в одном подъезде . Отец с ним в шахматы играл . Я мерял его папаху и китель .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6879
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.22 - 18:24
#334
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Цитата:
alex_60:
дважды Герой Советского Союза

---Кстати , в повседневной жизни носились дубликаты звезд - там на оборотной стороне было написано -*Дубликат* - сам лично видел .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18151
Форумная эклектика
Отправлено: 10.10.22 - 19:16
#335
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не понимаю людей которым просто поныть,
прям в радость что ли.
будут ходить обсасывать одно и тоже, и
ныть, ныть.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2921
Форумная эклектика
Отправлено: 10.10.22 - 19:31
#336
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Цитата:
alex_60:
не понимаю людей которым просто поныть, прям в радость что ли. будут ходить обсасывать одно и тоже


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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1170
Форумная эклектика
Отправлено: 11.10.22 - 10:19
#337
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Цитата:
Козлов я:

доставку что ли заказать :lol: :lol: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18151
Форумная эклектика
Отправлено: 11.10.22 - 10:58
#338
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Образно говоря.
что означает
по Кличко это
//ну наверное это как-то так, тоисть я имею в виду то самое,
что подразумевалось не раз, а так наверное так сложно делать
разные вещи, которые не связаны с нормальной речью.
о чем я ...///
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18151
Форумная эклектика
Отправлено: 11.10.22 - 11:29
#339
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Анекдот.
Приходит мужчина к психиатру:
- Здравствуйте, я - Наполеон.
- Славно, славно, вы уже второй Наполеон на этой неделе!
- Нет, вы не поняли, доктор, я не император.
- А что, вас, в самом деле зовут Наполеон?
- Нет, я - пирожное!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18151
Форумная эклектика
Отправлено: 11.10.22 - 11:33
#340
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из жизни.
///Пациент говорит доктору:
- Доктор, все думают, что я сумасшедший,
так как я очень люблю сосиски.
- Что за чепуха? Я тоже их люблю.
- Правда?
Тогда пойдёмте со мной, я вам свою коллекцию покажу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18151
Форумная эклектика
Отправлено: 11.10.22 - 11:46
#341
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Маньяк.
понятие
психически больной человек, тот, кто страдает манией (мед.)
тот, кто отличается чрезмерным влечением, пристрастием к чему-либо,
фанатичной преданностью чему-либо,одержимый чем то.)пер. разг.)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18151
Форумная эклектика
Отправлено: 11.10.22 - 16:18
#342
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Шпионские страдания
Алексей Пензев (N.S.)
Шпион тайник нашёл для почты от связного.
— Ох, и ловкач я! — ликовал шпион.
— Нет места более укромно-потайного!
— Но вляпался в обычай местный он.
Шпион залез в тайник, посланье в него втюхал.
Крадучись, вылез. Огляделся.
— Никого!
Но, осмотрев себя и тщательно обнюхав,
Он понял:
Там был кто-то до него!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18151
Форумная эклектика
Отправлено: 11.10.22 - 19:23
#343
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вопрос-как определить шпионов нато.
ответ-они читают вики и не знают истории.
английские ученые доказали.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18151
Форумная эклектика
Отправлено: 11.10.22 - 20:04
#344
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//Используемая ВСУ для оперативной связи на поле боя система спутникового интернета Starlink, по сообщениям источников, вышла из строя.
Сообщается о неработоспособности Starlink по всей Украине.
Неназванные источники сообщили ему, что ряд терминалов спутниковой связи Starlink, которые были предоставлены Киеву компанией Илона Маска Space X, были уничтожены ракетными ударами.///

скорее все Маск их отключил.
в свете его последних заявлений.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18151
Форумная эклектика
Отправлено: 12.10.22 - 09:29
#345
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Невежество.
Неве́жество — недостаток знаний, необразованность, неразвитость, отсталость.
Согласно словарю Ушакова — отсутствие познаний, некультурность, отсталость;
в другом, разговорном значении — невоспитанность, невежливость.
У Ожегова — отсутствие знаний,.
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