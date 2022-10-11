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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=46895 - Мы сдали лицензию на продажу алкоголем, занимаемся торговлей продуктами и одежды. Сейчас в поселках тихо, на улице ни одного нетрезвого человека не увидишь, - поделилась владелец магазина «Береке» Сауле ШОКАНОВА.Источник:

Цитата:Какая прекрасная инициатива самих жителей сёл Шили и Милисай! Но что хорошо для жителей этих сёл то смерть для ... не буду писать для кого (потому что не пройдёт модерацию ) но каждый догадается о ком я веду речь