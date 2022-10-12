maxsaf: Горки специально в цвет российского триколора подобрали?))
Хм.. Если считать правильно по горкам, синий, красный, белый. Если считать как не совсем образованный, то белый, красный синий.. Триколор, на сколько я понимаю, белый, синий красный. Если считать наоборот, красный синий и белый, это Сербия.. Теперь вопрос - Где ты там увидел Триколор? Или ты их видишь например на цветах Радуги, в цветах ЛГБТ, в цветной акварели и прочем прочем, как то находя, что везде Триколор? Если так, то наверно это какая то проблема..
Kairat stayer: Тут, отдельные "грамотеи" говорили нужно применить тактическое ядерное оружие, якобы с НАТО воюем. Тогда, блок НАТО вступит в противодействие. Как, ранее неоднократно отмечал, что решения принимаются в больших кабинетах - его обитателями.
Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений 3 января 2022 года
Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков. Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено.
Так что можно вообще теперь не давать ссылки с телеграмма.. Найти эту же информацию из третьих рук, или из десятых, как например канал Конашенкова и со смелостью говорить, что за один час уничтожено 20 тысяч нацистов, и 158 с половиной Хаймарсов.. И по нашему закону, это будет сущая истина..
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