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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 486 из 486«1...484485486
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18956
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 00:42
#7276
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Цитата:
maxsaf:
Горки специально в цвет российского триколора подобрали?))

Хм..
Если считать правильно по горкам, синий, красный, белый.
Если считать как не совсем образованный, то белый, красный синий..
Триколор, на сколько я понимаю, белый, синий красный.
Если считать наоборот, красный синий и белый, это Сербия..
Теперь вопрос - Где ты там увидел Триколор? Или ты их видишь например на цветах Радуги, в цветах ЛГБТ, в цветной акварели и прочем прочем, как то находя, что везде Триколор?
Если так, то наверно это какая то проблема..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18956
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 00:50
#7277
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Если предположить, что белая горка стоит в середине, то выглядит как флаг Франции

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18956
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 00:51
#7278
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Но у нас горки стоят так - Синий, Красный, Белый..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18956
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 00:55
#7279
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У нас горки стоят как мы видим вот так..



Это российский триколор?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
825
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 00:56
#7280
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Цитата:
Kairat stayer:
Тут, отдельные "грамотеи" говорили нужно применить тактическое ядерное оружие, якобы с НАТО воюем. Тогда, блок НАТО вступит в противодействие. Как, ранее неоднократно отмечал, что решения принимаются в больших кабинетах - его обитателями.


Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений 3 января 2022 года

Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика
считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков.
Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.
Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено.


Разводят вас двоичных как детей.Здесь читать

[Исправлено: YESNO, 12.10.2022 - 00:57]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18956
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 01:00
#7281
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Поискал, чей же это Триколор, не нашел..
Может быть из этих какой то Триколор?



И тут нет его..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18956
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 01:14
#7282
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По поводу Фейкового телеграмма..
Хотя там новости из первых рук..
Заходим на него, видим этот Ужасающий Фейк..



Но..
Теперь перепроверяем его, на Уважающих себя каналах, тот же Ютуб, на который ссылаются абсолютно все пользователи и что мы видим?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18956
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 01:24
#7283
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Так же и по Нашей Газете, заходим в Фейковый канал и видим например это..


Роемся в тырнете, находим информацию, срвниваем..



Вставляем ссылку..
Сопоставляем..


Все, это не Фейк..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18956
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 01:39
#7284
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Так что можно вообще теперь не давать ссылки с телеграмма..
Найти эту же информацию из третьих рук, или из десятых, как например канал Конашенкова и со смелостью говорить, что за один час уничтожено 20 тысяч нацистов, и 158 с половиной Хаймарсов..
И по нашему закону, это будет сущая истина..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18956
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 02:08
#7285
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Интервью одного из самых первых пленных мобиков..
Счастье то какое, остался жив..



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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18956
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 02:23
#7286
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Досмотрел видео, до его матери..
Нет..
Это не мать, это перед нами раб, который отдает своего больного сына Хозяину делать с ним то, что ему вздумается..
А раб, то есть рабыня, нарожает еще..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17345
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.10.22 - 02:24
#7287
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Цитата:
111:
Поискал, чей же это Триколор, не нашел.. Может быть из этих какой то Триколор?

Да у тебя прям бомбануло)) расслабься, тебя Путин не прийдет спасать :lol:
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