Отправлено: - 00:56

Kairat stayer:

Тут, отдельные "грамотеи" говорили нужно применить тактическое ядерное оружие, якобы с НАТО воюем. Тогда, блок НАТО вступит в противодействие. Как, ранее неоднократно отмечал, что решения принимаются в больших кабинетах - его обитателями.

[Исправлено: YESNO, 12.10.2022 - 00:57]

Цитата:Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений 3 января 2022 годаКитайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республикасчитают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков.Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено.Разводят вас двоичных как детей.