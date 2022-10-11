Kairat stayer: При этом тюркское племя аргын (в вездесущей Вике есть информация), в ходе завоевания из улуса Джучи Золотая Орда, в последующем перешла в государство Тимуридов. Золотая Орда с 1224 по 1269 годы находилась в составе монгольской империи, именно в 1269 году при хане Менгу-Тимуре обрела полную самостоятельность.
Чтобы, не быть голословным, оказывается ещё башкирские и хакасские аргыны есть, подробнее здесь:
он же /что мир на Украине возможен только после переговоров между РФ и США. в интервью немецкому журналу Cicero он заявил, что перемирие нужно заключать не между Москвой и Киевом, а между Москвой и Вашингтоном//
он же /тоже время Орбан не считает президента Соединенных Штатов Джо Байдена хорошим переговорщиком — он зашел слишком далеко, когда позволял себе высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина . «То, что я говорю, прозвучит жестоко. Но надежда на мир — это имя Дональда Трампа », — убежден Орбан. "///
//Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО. Об этом на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, добавив, что этого нельзя допустить.//
вообще крыша поехала. нато не является сторонов конфликта, но потерпит поражение.
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