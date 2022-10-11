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«Их мнение не может быть объективным» - Скандал на «Мисс Костанай-2022» прокомментировала организатор конкурса
«Их мнение не может быть объективным» - Скандал на «Мисс Костанай-2022» прокомментировала организатор конкурса
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