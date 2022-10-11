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≡ «Их мнение не может быть объективным» - Скандал на «Мисс Костанай-2022» прокомментировала организатор конкурса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45262
«Их мнение не может быть объективным» - Скандал на «Мисс Костанай-2022» прокомментировала организатор конкурса
Отправлено: 11.10.22 - 16:23
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В конкурсе красоты «Мисс Костанай-2022» победила 18-летняя Нина Доброжан. Трое членов жюри в пресс-релизе для СМИ высказались, что не были согласны с решением принятым остальными. Организатор пояснила свою позицию по этому поводу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18148
Re: «Их мнение не может быть объективным» - Скандал на «Мисс...
Отправлено: 11.10.22 - 16:23
#1
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//В любом случае, представлять нашу область на «Мисс Казахстан-2022» будет именно Нина Доброжан, это решение неизменно и нам всем нужно пожелать ей удачи.//

все свободны.
до новых встреч
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
976
Re: «Их мнение не может быть объективным» - Скандал на «Мисс...
Отправлено: 11.10.22 - 18:45
#2
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Цитата:
В любом случае, представлять нашу область на «Мисс Казахстан-2022» будет именно Нина Доброжан, это решение неизменно и нам всем нужно пожелать ей удачи.

Источник:


Так она не член жюри! Члены жюри могут опротестовать решение организаторов вакханалии в суде
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18148
Re: «Их мнение не может быть объективным» - Скандал на «Мисс...
Отправлено: 11.10.22 - 20:39
#3
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судя по отчаянным протестам, Боярышников
Полиграф тоже участвовал.
теперь будет в суд подавать.
интересно какое место занял.
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