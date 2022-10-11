Отправлено: - 19:04

alex_60:

да уж, Мавзолей в Варне показал, что местные диванные експерды не имеют права далее рассуждать об истории. при таких познаниях.

Цитата:Всё правильно, как раз ты и попал впросак, со своей малограмотностью.