Форумная эклектика

Отправлено: - 10:58

Образно говоря.

что означает

по Кличко это

//ну наверное это как-то так, тоисть я имею в виду то самое,

что подразумевалось не раз, а так наверное так сложно делать

разные вещи, которые не связаны с нормальной речью.

о чем я ...///