Образно говоря. что означает по Кличко это //ну наверное это как-то так, тоисть я имею в виду то самое, что подразумевалось не раз, а так наверное так сложно делать разные вещи, которые не связаны с нормальной речью. о чем я ...///
Анекдот. Приходит мужчина к психиатру: - Здравствуйте, я - Наполеон. - Славно, славно, вы уже второй Наполеон на этой неделе! - Нет, вы не поняли, доктор, я не император. - А что, вас, в самом деле зовут Наполеон? - Нет, я - пирожное!
из жизни. ///Пациент говорит доктору: - Доктор, все думают, что я сумасшедший, так как я очень люблю сосиски. - Что за чепуха? Я тоже их люблю. - Правда? Тогда пойдёмте со мной, я вам свою коллекцию покажу.
Маньяк. понятие психически больной человек, тот, кто страдает манией (мед.) тот, кто отличается чрезмерным влечением, пристрастием к чему-либо, фанатичной преданностью чему-либо,одержимый чем то.)пер. разг.)
Шпионские страдания Алексей Пензев (N.S.) Шпион тайник нашёл для почты от связного. — Ох, и ловкач я! — ликовал шпион. — Нет места более укромно-потайного! — Но вляпался в обычай местный он. Шпион залез в тайник, посланье в него втюхал. Крадучись, вылез. Огляделся. — Никого! Но, осмотрев себя и тщательно обнюхав, Он понял: Там был кто-то до него!
//Используемая ВСУ для оперативной связи на поле боя система спутникового интернета Starlink, по сообщениям источников, вышла из строя. Сообщается о неработоспособности Starlink по всей Украине. Неназванные источники сообщили ему, что ряд терминалов спутниковой связи Starlink, которые были предоставлены Киеву компанией Илона Маска Space X, были уничтожены ракетными ударами.///
скорее все Маск их отключил. в свете его последних заявлений.
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