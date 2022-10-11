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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3413
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 19:04
#2686
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Цитата:
alex_60:
да уж, Мавзолей в Варне показал, что местные диванные експерды не имеют права далее рассуждать об истории. при таких познаниях.


Всё правильно, как раз ты и попал впросак, со своей малограмотностью.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3413
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 19:07
#2687
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Всё правильно, как раз ты и попал впросак, со своей малограмотностью.

Подробнее здесь:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 19:09
#2688
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ясельная группа во сколько закрывается кто знает?
а то не всех забрали.

[Исправлено: alex_60, 11.10.2022 - 19:10]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3413
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 19:16
#2689
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Цитата:
Kairat stayer:
При этом тюркское племя аргын (в вездесущей Вике есть информация), в ходе завоевания из улуса Джучи Золотая Орда, в последующем перешла в государство Тимуридов. Золотая Орда с 1224 по 1269 годы находилась в составе монгольской империи, именно в 1269 году при хане Менгу-Тимуре обрела полную самостоятельность.


Чтобы, не быть голословным, оказывается ещё башкирские и хакасские аргыны есть, подробнее здесь:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 19:31
#2690
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///Тот, кто думает, что этот конфликт будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе///

Виктор Орбан, президент Венгрии, единственный адекватный президент в Европе. полюс президент Сербии Вучич конечно.

[Исправлено: alex_60, 11.10.2022 - 19:54]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 19:32
#2691
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он же
/что мир на Украине возможен только после переговоров между РФ и США. в интервью немецкому журналу Cicero он заявил, что перемирие нужно заключать не между Москвой и Киевом, а между Москвой и Вашингтоном//

[Исправлено: alex_60, 11.10.2022 - 19:55]
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 19:33
#2692
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он же
///Премьер добавил, что Украина сохраняет способность обороняться исключительно благодаря поддержке со стороны США. ///
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 19:34
#2693
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он же
/тоже время Орбан не считает президента Соединенных Штатов Джо Байдена хорошим переговорщиком — он зашел слишком далеко, когда позволял себе высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина .
«То, что я говорю, прозвучит жестоко. Но надежда на мир — это имя Дональда Трампа », — убежден Орбан. "///
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18148
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 20:14
#2694
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//Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО. Об этом на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, добавив, что этого нельзя допустить.//

вообще крыша поехала.
нато не является сторонов конфликта,
но потерпит поражение.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
727
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 20:26
#2695
Комментарий проходит проверку.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
727
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 20:29
#2696
Комментарий проходит проверку.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
727
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 20:38
#2697
Комментарий проходит проверку.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
727
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 20:41
#2698
Комментарий проходит проверку.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
727
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 20:43
#2699
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25446
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.22 - 20:44
#2700
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Цитата:
saba:
Начнём с 3 века,

До нашей Эры?... :-P :-x
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