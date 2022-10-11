111: Все что Россия добилась, устраивая террор для мирного населения в Украине, который она хочет якобы освободить, так это еще большей ненависти и большей помощи Украине от разных стран..
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Kairat stayer: Вот, бы РосТВ разъяснил ура-патриотам, что эскалация, ничему хорошему не приведёт! Но, как говорил А.Венедиктов, глубинному и ядерному народу-этого не нужно.
Как, тут не вспомнишь замечательную сказку А.С.Пушкина "О рыбаке и рыбке".
Действительно, кто-то из противоборствующих сторон, может остаться у разбитого корыта. Или не дай Бог, в случае эскалации, как ранее, отмечал пропагандист Дмитрий Киселев: в случае угроз России, якобы Запад превратим в «радиоактивный пепел».
Владимир Ободзинский из села Юрьевка Житомирской области в начале марта потерял всю свою семью. В результате российского авиаудара двумя бомбами по частному дому погибла его 40-летняя жена Наталья, 14-летний сын Владимир, 19-летняя дочь Иванна и двое годовалых внуков, Николь и Денис. От дома остался лишь фундамент и груда кирпичей. "Дочка, видимо, была в ванной. Ее тут нашли. В этом радиусе нашли сына. Он был в кухне с женой. А внуков нашли на расстоянии 60-70 метров от дома на соседнем огороде", – рассказывает он, с трудом сдерживая слезы. Последний раз Владимир говорил с семьей по телефону вечером 8 марта. А уже через час после звонка узнал от соседа, что на улице, где они живут, дважды прозвучали взрывы. Мужчина в этот момент был на работе в Киеве. Проверить, что случилось, на место сразу же пошли его пожилые родители. "Я слышу: мама кричит, а папа говорит: "Вов, нету ни дома, никого в живых", – плачет Владимир. – Две авиабомбы уничтожили всех их физически. А у меня они морально убили все в душе".
В Бородянке Киевской области разыскивают пропавших без вести во время авианалетов еще в начале марта. Александр Мельниченко все это время ищет своего сына, невестку и трех внучек Село Юрьевка на тот момент было далеко от линии фронта, а рядом с домом Владимира по улице не было и нет никаких военных объектов. Тем не менее российский самолет сбросил на этот квартал две пятисоткилограммовые бомбы. Как позже выяснилось, взлетал он с территории Беларуси, с Гомельского аэродрома. "Тут одна авиабомба прилетела. А вот тут еще одна авиабомба. Просто все смело, на ту сторону смело весь дом", – показывает Владимир. Жене Владимира Наталье было 40 лет, она работала учителем истории Украины и украинского языка. 14-летний сын Вова заканчивал 9-й класс и готовился к выпускному, а 19-летняя дочка Иванка воспитывала двух годовалых детей, Николь и Дениса. "Это – фото внуков за 10 дней до гибели. У нас там была большая комната, камин. Это наше последнее семейное фото. На годовщину внуков мы фотографировались", – плачет Владимир. Видео с внуками, которое осталось у него в телефоне, – одно из немногих оставшихся у него воспоминаний.
Объект инфраструктуры или очередной геноцид украинского народа..
Во время массированной атаки Киева и других городов днем 10 октября погибла молодая врач отделения трансплантации костного мозга Охматдет Оксана Леонтьева. У нее остался маленький сын, сообщила коллега погибшей – врач-анестезиолог Екатерина Ткаченко.
— Сиротой остался ее 5-летний сын, которого она отвезла в садик, а сама спешила на работу спасать маленьких пациентов (папа умер полгода назад), — подчеркнула Приходько
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