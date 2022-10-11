Отправлено: - 12:47

111:

Все что Россия добилась, устраивая террор для мирного населения в Украине, который она хочет якобы освободить, так это еще большей ненависти и большей помощи Украине от разных стран..

Kairat stayer:

Вот, бы РосТВ разъяснил ура-патриотам, что эскалация, ничему хорошему не приведёт! Но, как говорил А.Венедиктов, глубинному и ядерному народу-этого не нужно.

Цитата:Цитата:Как, тут не вспомнишь замечательную сказку А.С.Пушкина "О рыбаке и рыбке".Действительно, кто-то из противоборствующих сторон, может остаться у разбитого корыта. Или не дай Бог, в случае эскалации, как ранее, отмечал пропагандист Дмитрий Киселев: в случае угроз России, якобы Запад превратим в «радиоактивный пепел».