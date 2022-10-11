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≡ С большой поддержкой зрителей и скандалом - Как прошел конкурс «Мисс Костанай-2022»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45258
С большой поддержкой зрителей и скандалом - Как прошел конкурс «Мисс Костанай-2022»
Отправлено: 11.10.22 - 10:25
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Участницы вышли на сцену в национальных костюмах под казахскую национальную музыку. По очереди подходили к микрофону, представлялись и рассказывали о своих хобби. Возраст - от 18 до 25 лет. Увлечения: танцы, журналистика, рисование...
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18131
С большой поддержкой зрителей и скандалом - Как прошел конкурс «Мисс Костанай-2022»
Отправлено: 11.10.22 - 10:25
#1
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///Победительницами в номинациях стали: «Мисс зрительских симпатий» - Төленді Бадрисафа, «Мисс благотворительность» - Шұғыла Орынбекова, «Мисс талант» - Әсель Дүйсенбі, «Мисс спорт» - Ксения Филиппенкова и «Мисс конгениальность» - Аруна Айгазина. Третья вице-мисс - Алина Крайс, вторая вице-мисс - Назгуль Туякова, первая вице-мисс - Әсель Дүйсенбі.//

в таких конкурсах всех обычно награждают.
так что никто ни в обиде.

//Завершился конкурс красоты, к сожалению, скандалом - трое членов жюри заявили о несогласии с процедурой подведения итогов.//

какой скандал,это другое.
ну обиделись акиматовские , их дело.
в том же спорте ,где жюри оценивает,
или музыкальные всякие конкурсы,
тогда там каждое соревнование или конкурс -
это скандал что ли?
для того и жюри.
решается большинством голосов.
причем решающее значение именно в конкурсах красоты
имеет мнение организаторов и спонсоров,
так сказать привилегированные акции, голосующие- у них.
у остальных членов жюри- простые.

[Исправлено: alex_60, 11.10.2022 - 10:28]
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
393
Re: С большой поддержкой зрителей и скандалом - Как прошел...
Отправлено: 11.10.22 - 10:45
#2
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бестолковый конкурс. ПУСТОТА.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2847
Re: С большой поддержкой зрителей и скандалом - Как прошел...
Отправлено: 11.10.22 - 15:12
#3
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Автору неплохо было бы заглянуть в инстаграмм Марины Михайленко. У себя на страничке она выложила всю подноготную о том, как победитель на таких конкурсах определяется.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13103
Re: С большой поддержкой зрителей и скандалом - Как прошел...
Отправлено: 11.10.22 - 15:13
#4
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Цитата:
трое членов жюри заявили о несогласии с процедурой подведения итогов.

Трое из 7 членов жюри не согласны а остальные четверо получается согласны раз промолчали?
Ну большинство за эту девушку значит конкурс так и так состоялся че копья то ломать?
Темболее че акимат там возмущается действительно? Сверху сказали НИНА значит будет НИНА как будто в первый раз им...
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13103
Re: С большой поддержкой зрителей и скандалом - Как прошел...
Отправлено: 11.10.22 - 15:17
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Автору неплохо было бы заглянуть в инстаграмм Марины Михайленко. У себя на страничке она выложила всю подноготную

Заглянул под пост где приводят её инфу с подноготной о конкурсе))) так лучше бы эту Марину не спрашивали
Она там по мнению комментирующих мошенница,не выплатила зарплату организаторам какого-то очередного конкурса и свалила в Грузию)
Так что такой себе объективный источник)
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