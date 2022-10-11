Отправлено: - 15:17

юля елиссева:

Автору неплохо было бы заглянуть в инстаграмм Марины Михайленко. У себя на страничке она выложила всю подноготную

Цитата:Заглянул под пост где приводят её инфу с подноготной о конкурсе))) так лучше бы эту Марину не спрашивалиОна там по мнению комментирующих мошенница,не выплатила зарплату организаторам какого-то очередного конкурса и свалила в Грузию)Так что такой себе объективный источник)