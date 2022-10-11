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≡ Крупные предприятия останавливают работу из-за проблем на станции Костаная. Что отвечают в КТЖ?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45258
Крупные предприятия останавливают работу из-за проблем на станции Костаная. Что отвечают в КТЖ?
Отправлено: 11.10.22 - 14:39
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По словам представителя АО "КТЖ", проблемы на станции возникли по двум причинам. Во-первых, инфраструктура рассчитана на работу только с одним оператором. Во-вторых, из-за войны в Украине часть локомотивов направили на перевозку гражданских грузов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18131
Re: Крупные предприятия останавливают работу из-за проблем на...
Отправлено: 11.10.22 - 14:39
#1
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что то в очках парнишка на видео,
где с замками, так загадочно улыбается.
видать знает что и как.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18131
Re: Крупные предприятия останавливают работу из-за проблем на...
Отправлено: 11.10.22 - 14:42
#2
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вагонов нет, локомотивов нет..
куда делись...
и стрелки на замке.
32 года прошло.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18131
Re: Крупные предприятия останавливают работу из-за проблем на...
Отправлено: 11.10.22 - 14:45
#3
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лет несколько назад помню была проблема.
десять или двадцать метров пути были проданы
в частную собственность.
и все , проезда нет.
плати бешеные бабки, тогда пропустят.
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