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≡ Крупную партию гашиша изъяли у жителя города Тобыл
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45258
Крупную партию гашиша изъяли у жителя города Тобыл
Отправлено: 11.10.22 - 14:35
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37-летнего мужчину задержали 4 октября сотрудники управления наркопреступности в ходе ОПМ «Карасора 2022». Во время личного обыска тобыльчанина полицейские обнаружили в нагрудном кармане куртки три свертка с зеленым порошком.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18131
Re: Крупную партию гашиша изъяли у жителя города Тобыл
Отправлено: 11.10.22 - 14:35
#1
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Город Тобыл.
городские проблемы.
в Затоболовке такого не было.
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