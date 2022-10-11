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≡ Инвентаризацию садовых обществ проведут в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45258
Инвентаризацию садовых обществ проведут в Костанае
Отправлено: 11.10.22 - 13:23
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Средства выделит государство. В ходе этой процедуры уточняется количество обрабатываемых и неиспользуемых, находящихся в собственности и бесхозных, не имеющих правоустанавливающих документов земельных участков.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18131
Re: Инвентаризацию садовых обществ проведут в Костанае
Отправлено: 11.10.22 - 13:23
#1
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а зачем это?
инвентаризацию. дач.
за 50000000 тенге.
деньги украсть похоже опять решили.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8795
Инвентаризацию садовых обществ проведут в Костанае
Отправлено: 11.10.22 - 14:03
#2
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Цитата:
alex_60:
а зачем это?

как зачем?
Чтобы знать, где можно рисовать план для застройки и по уничтожению дач - продовольственной безопасности тысяч горожан.

Цитата:
alex_60:
за 50000000 тенге.

Думаю, каждый председатель общества знает какие участки брошены, какие используются. Достаточно недели, чтобы обойти все общество и зафиксировать...но легкий путь в карман не положишь.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18131
Инвентаризацию садовых обществ проведут в Костанае
Отправлено: 11.10.22 - 14:31
#3
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Цитата:
yudjin:
Думаю, каждый председатель общества знает какие участки брошены, какие используются. Достаточно недели, чтобы обойти все общество


наверняка.даже можно и не ходить,
у председателя план взять,с крестиками,
действующие/ заброшеные.
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