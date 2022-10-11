Отправлено: - 14:03

alex_60:

а зачем это?

alex_60:

за 50000000 тенге.

Цитата:как зачем?Чтобы знать, где можно рисовать план для застройки и по уничтожению дач - продовольственной безопасности тысяч горожан.Цитата:Думаю, каждый председатель общества знает какие участки брошены, какие используются. Достаточно недели, чтобы обойти все общество и зафиксировать...но легкий путь в карман не положишь.