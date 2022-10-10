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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.10.22 - 23:36
#7231
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Цитата:
111:
Инфраструктурные объекты..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 00:03
#7232
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Цитата:
111: Шо не так? И где и кому объяснял?

Да нет, ты не объяснял, просто сказал ;-)
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18930
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 00:27
#7233
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Цитата:
Эл-починно:
Да нет,

Дак я объяснял или просто сказал?
Что ты там сочиняешь каждые пять минут?
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 00:35
#7234
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Цитата:
111: Дак я объяснял или просто сказал?

Ты же не русский!?
Ты же татарин!?
Ты не поймешь...
:lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 00:43
#7235
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Цитата:
111:
Что ты там сочиняешь каждые пять минут?

Я сочиняю? я лишь сказал, то что ты сказал :lol:
Цитата:
111: Конкурс Мисс Мира в Костанае..

:lol:
ПС - да кстати, про пять минут, это про новый год? Я вчера вообще не был на форуме, а сегодня зашёл. Смотрю опять врут. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2022 - 00:47]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18930
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 01:04
#7236
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Кстати тут, что оккупанты объявили фейком, когда трупы сваливают в братскую могилу, подробно описывается как они это переворотили..
25, то ли 26я минута..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18930
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 01:06
#7237
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Цитата:
Don Julio:
Ты не поймешь...

Я пойму только тогда, когда говорят прямо, а не извиваются и причем в разных темах говорят по разному..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18930
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 01:09
#7238
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Цитата:
Эл-починно:
Я сочиняю? я лишь сказал, то что ты сказал Цитата

Ты сказал в первом случае одно, во втором другое.
Зачем же врать то?
Ну не стану упоминать слово в слово, как ты опять соврал.
Это как то низковато для меня.
Так что давай, когда определишься, о том, что же я все таки сказал или кому то объяснял, определишь свою Личную позицию, а не позицию пустой Лжи..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 01:13
#7239
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Цитата:
111:
Ну не стану упоминать слово в слово, как ты опять соврал. Это как то низковато для меня.

Ну как же, я настаиваю. 8-) Упомяни плиз. Причём слово в слово. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2022 - 01:23]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17343
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 01:31
#7240
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Цитата:
111:
Эту детскую площадку уничтожил, как какой то объект, который заслуживает смерти.. Эх, геноцид, с 24го февраля не прекращается..

Твой кумир Рамзан Кадыров доволен.

Цитата:
Удовлетворение ходом спецоперации также выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», — написал он в своем Telegram-канале.


Цитата:
Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам.
А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?
То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?

Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь, в сторону Запада.

Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО.


Ссылка, чтобы не ныл, что это фейк))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 01:37
#7241
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Цитата:
maxsaf:

Они думали им всё с рук сойдёт. И Крейсер Москва им простили даже. Но Когда то заканчивается терпение. Их западные партнёры подорвали северный поток 2, Украина на это не способна. Да и проходило по новостям, правда чего то притихли. Мост конечно же террористы местного разлива подорвали. Вот ответка, вполне реальная. По мне так давно пора.

[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2022 - 02:00]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
912
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 01:44
#7242
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А в принципе, уникальная ситуация. Терроризм поддерживаемый США не ново, но что бы пчёлы были против мёда? Я имею в виду Запад, однако. понимаю, что марионетки, но не до такой же степени...?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18930
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 02:13
#7243
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Цитата:
Эл-починно:
Вот ответка, вполне реальная

Какая же это ответка?
Это военные преступления, никак не влияющие на расклад сил
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18930
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 02:15
#7244
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Цитата:
maxsaf:
Твой кумир Рамзан

Хех.

Это ты про фашисткиц крестик и про его цепляние или уже это другое?
Где твой фейк поо Залужного или как его там?
Убежал от ответа?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18930
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 02:17
#7245
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Цитата:
Эл-починно:
Ну как же, я настаиваю.

Ну вот видишь, ты как хапуга магазинщик, виляешь хвостом, врешь, а вот не можешь объяснить свою позицию с честью..
В том то и проблема в вас..

[Исправлено: 111, 11.10.2022 - 05:12]
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