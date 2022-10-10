Отправлено: - 01:31

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Эту детскую площадку уничтожил, как какой то объект, который заслуживает смерти.. Эх, геноцид, с 24го февраля не прекращается..

Удовлетворение ходом спецоперации также выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам.

А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?

То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?



Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь, в сторону Запада.



Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО.

Цитата:Твой кумир Рамзан Кадыров доволен.Цитата:Цитата: