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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.10.22 - 23:36
Цитата:
111:
Инфраструктурные объекты..
Инфраструктурные объекты..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 00:03
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 00:27
Цитата:
Дак я объяснял или просто сказал?
Что ты там сочиняешь каждые пять минут?
Эл-починно:
Да нет,
Да нет,
Дак я объяснял или просто сказал?
Что ты там сочиняешь каждые пять минут?
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1474
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 00:35
Цитата:
Ты же не русский!?
Ты же татарин!?
Ты не поймешь...
111: Дак я объяснял или просто сказал?
Ты же не русский!?
Ты же татарин!?
Ты не поймешь...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 00:43
Цитата:
Я сочиняю? я лишь сказал, то что ты сказал
Цитата:
ПС - да кстати, про пять минут, это про новый год? Я вчера вообще не был на форуме, а сегодня зашёл. Смотрю опять врут.
[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2022 - 00:47]
111:
Что ты там сочиняешь каждые пять минут?
Что ты там сочиняешь каждые пять минут?
Я сочиняю? я лишь сказал, то что ты сказал
Цитата:
111: Конкурс Мисс Мира в Костанае..
ПС - да кстати, про пять минут, это про новый год? Я вчера вообще не был на форуме, а сегодня зашёл. Смотрю опять врут.
[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2022 - 00:47]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 01:04
Кстати тут, что оккупанты объявили фейком, когда трупы сваливают в братскую могилу, подробно описывается как они это переворотили..
25, то ли 26я минута..
25, то ли 26я минута..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 01:06
Цитата:
Я пойму только тогда, когда говорят прямо, а не извиваются и причем в разных темах говорят по разному..
Don Julio:
Ты не поймешь...
Ты не поймешь...
Я пойму только тогда, когда говорят прямо, а не извиваются и причем в разных темах говорят по разному..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 01:09
Цитата:
Ты сказал в первом случае одно, во втором другое.
Зачем же врать то?
Ну не стану упоминать слово в слово, как ты опять соврал.
Это как то низковато для меня.
Так что давай, когда определишься, о том, что же я все таки сказал или кому то объяснял, определишь свою Личную позицию, а не позицию пустой Лжи..
Эл-починно:
Я сочиняю? я лишь сказал, то что ты сказал Цитата
Я сочиняю? я лишь сказал, то что ты сказал Цитата
Ты сказал в первом случае одно, во втором другое.
Зачем же врать то?
Ну не стану упоминать слово в слово, как ты опять соврал.
Это как то низковато для меня.
Так что давай, когда определишься, о том, что же я все таки сказал или кому то объяснял, определишь свою Личную позицию, а не позицию пустой Лжи..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 01:13
Цитата:
Ну как же, я настаиваю. Упомяни плиз. Причём слово в слово.
[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2022 - 01:23]
111:
Ну не стану упоминать слово в слово, как ты опять соврал. Это как то низковато для меня.
Ну не стану упоминать слово в слово, как ты опять соврал. Это как то низковато для меня.
Ну как же, я настаиваю. Упомяни плиз. Причём слово в слово.
[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2022 - 01:23]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17343
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 01:31
Цитата:
Твой кумир Рамзан Кадыров доволен.
Цитата:
Цитата:
Ссылка, чтобы не ныл, что это фейк))
111:
Эту детскую площадку уничтожил, как какой то объект, который заслуживает смерти.. Эх, геноцид, с 24го февраля не прекращается..
Эту детскую площадку уничтожил, как какой то объект, который заслуживает смерти.. Эх, геноцид, с 24го февраля не прекращается..
Твой кумир Рамзан Кадыров доволен.
Цитата:
Удовлетворение ходом спецоперации также выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», — написал он в своем Telegram-канале.
Цитата:
Зеленский жалуется на прилёты по Киеву и другим городам.
А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?
То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?
Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь, в сторону Запада.
Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО.
А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?
То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?
Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь, в сторону Запада.
Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 01:37
Цитата:
Они думали им всё с рук сойдёт. И Крейсер Москва им простили даже. Но Когда то заканчивается терпение. Их западные партнёры подорвали северный поток 2, Украина на это не способна. Да и проходило по новостям, правда чего то притихли. Мост конечно же террористы местного разлива подорвали. Вот ответка, вполне реальная. По мне так давно пора.
[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2022 - 02:00]
maxsaf:
Они думали им всё с рук сойдёт. И Крейсер Москва им простили даже. Но Когда то заканчивается терпение. Их западные партнёры подорвали северный поток 2, Украина на это не способна. Да и проходило по новостям, правда чего то притихли. Мост конечно же террористы местного разлива подорвали. Вот ответка, вполне реальная. По мне так давно пора.
[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2022 - 02:00]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 01:44
А в принципе, уникальная ситуация. Терроризм поддерживаемый США не ново, но что бы пчёлы были против мёда? Я имею в виду Запад, однако. понимаю, что марионетки, но не до такой же степени...?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 02:13
Цитата:
Какая же это ответка?
Это военные преступления, никак не влияющие на расклад сил
Эл-починно:
Вот ответка, вполне реальная
Вот ответка, вполне реальная
Какая же это ответка?
Это военные преступления, никак не влияющие на расклад сил
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 02:15
Цитата:
Хех.
Это ты про фашисткиц крестик и про его цепляние или уже это другое?
Где твой фейк поо Залужного или как его там?
Убежал от ответа?
maxsaf:
Твой кумир Рамзан
Твой кумир Рамзан
Хех.
Это ты про фашисткиц крестик и про его цепляние или уже это другое?
Где твой фейк поо Залужного или как его там?
Убежал от ответа?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.10.22 - 02:17
Цитата:
Ну вот видишь, ты как хапуга магазинщик, виляешь хвостом, врешь, а вот не можешь объяснить свою позицию с честью..
В том то и проблема в вас..
[Исправлено: 111, 11.10.2022 - 05:12]
Эл-починно:
Ну как же, я настаиваю.
Ну как же, я настаиваю.
Ну вот видишь, ты как хапуга магазинщик, виляешь хвостом, врешь, а вот не можешь объяснить свою позицию с честью..
В том то и проблема в вас..
[Исправлено: 111, 11.10.2022 - 05:12]
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