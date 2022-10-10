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≡ «Зачем нас приглашали в жюри?» - Конкурс «Мисс Костанай-2022» завершился скандалом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45252
«Зачем нас приглашали в жюри?» - Конкурс «Мисс Костанай-2022» завершился скандалом
Отправлено: 10.10.22 - 13:33
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Трое членов жюри распространили совместное заявление, пояснив, что это реакция на комментарии в соцсетях. По словам членов жюри, организаторы конкурса заранее обратили их внимание на то, что уже определены фаворитки.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
974
Re: «Зачем нас приглашали в жюри?» - Конкурс «Мисс...
Отправлено: 10.10.22 - 13:33
#1
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Цитата:
- Читая комментарии к публикациям об итогах конкурса, мы видим недовольство со стороны общества относительно решения жюри, - комментирует член жюри, руководитель молодежного ресурсного центра при акимате Костанайской области Абай ДУЙСЕКОВ. - Оно не без оснований. Прежде всего, хотелось бы сообщить, что это не решение жюри, а самих организаторов.

Источник:


Так напишите Ф.И.О. организаторов которые организовали такую вакханалию? Или это то под запретом?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18109
«Зачем нас приглашали в жюри?» - Конкурс «Мисс Костанай-2022» завершился скандалом
Отправлено: 10.10.22 - 13:34
#2
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///руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ.//
///руководитель молодежного ресурсного центра при акимате Костанайской области Абай ДУЙСЕКОВ.//

акимат недоволен.
даже понимаю почему.
ну как же,они должны решать..
помолчали бы лучше.

[Исправлено: alex_60, 10.10.2022 - 13:35]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18109
Re: «Зачем нас приглашали в жюри?» - Конкурс «Мисс...
Отправлено: 10.10.22 - 13:41
#3
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///поскольку не все члены жюри поддержали кандидатуру победительницы, возникает вопрос не только о легитимности решения,//

а это вообще детский сад.
точно иногда лучше молчать чем говорить.
привыкли что в акимате все 100 процентов руки поднимают "за".
всегда.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2846
Re: «Зачем нас приглашали в жюри?» - Конкурс «Мисс...
Отправлено: 10.10.22 - 17:35
#4
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что как-то пустовато на фотке в зале.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Re: «Зачем нас приглашали в жюри?» - Конкурс «Мисс...
Отправлено: 10.10.22 - 22:20
#5
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Хех..
Наши как деревенские какие то..
Кто, чей как говорится Спонсор внес больше денег, за свой Объект, тот и получает большинство голосов!
Везде же так.
Абсолютно на любых конкурсах!
Начиная от конкурсов розыгрышей призов, заканчивая всякими мисс и даже благотворительностью..
Вы что там, хочется спросить, с луны свалились?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Re: «Зачем нас приглашали в жюри?» - Конкурс «Мисс...
Отправлено: 10.10.22 - 22:21
#6
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Дональда Трампа нет тут, быстро бы все объяснил..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
908
«Зачем нас приглашали в жюри?» - Конкурс «Мисс Костанай-2022» завершился скандалом
Отправлено: 10.10.22 - 22:31
#7
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Цитата:
111:
Дональда Трампа нет тут, быстро бы все объяснил..

Да ты и так всё объяснил :lol:
Цитата:
111: Конкурс Мисс Мира в Костанае..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
«Зачем нас приглашали в жюри?» - Конкурс «Мисс Костанай-2022» завершился скандалом
Отправлено: 10.10.22 - 22:52
#8
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Цитата:
Эл-починно:
Да ты и так всё объяснил

Шо не так?
И где и кому объяснял?
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