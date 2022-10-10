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«Зачем нас приглашали в жюри?» - Конкурс «Мисс Костанай-2022» завершился скандалом
«Зачем нас приглашали в жюри?» - Конкурс «Мисс Костанай-2022» завершился скандалом
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