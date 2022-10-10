Re: «Зачем нас приглашали в жюри?» - Конкурс «Мисс...

Отправлено: - 22:20

Хех..

Наши как деревенские какие то..

Кто, чей как говорится Спонсор внес больше денег, за свой Объект, тот и получает большинство голосов!

Везде же так.

Абсолютно на любых конкурсах!

Начиная от конкурсов розыгрышей призов, заканчивая всякими мисс и даже благотворительностью..

Вы что там, хочется спросить, с луны свалились?