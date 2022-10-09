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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 531 из 531«1...529530531
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3193
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.22 - 17:24
#7951
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Прочитала, что про эту партию пишет Вики - ничего хорошего! Чем она тебя привлекла? :-(
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25444
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.22 - 17:27
#7952
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Цитата:
таноми52:
Чем она тебя привлекла? :-(

Своей Программой... :-o
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3193
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.22 - 17:27
#7953
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И да, будь осторожен!
Цитата из Вики: "С конца февраля 2021 года Федеральная служба защиты конституции Германии может наблюдать за партией".
Под колпак попадёшь!
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25444
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.22 - 17:29
#7954
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Цитата:
таноми52:
Под колпак попадёшь!

Сам кого хочу, того возьму,
под колпак... :-o
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3193
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.22 - 17:35
#7955
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Насколько я поняла, эта партия евроскептиков недовольна Евросоюзом, против евро и ЗА возрождение немецкой марки.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3193
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.22 - 18:17
#7956
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Всё, Вик! Я отстрелялась! До встречи ПП, если не найдут к чему прикопаться ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.22 - 20:32
#7957
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Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25444
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.22 - 20:37
#7958
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Сотовая вышка. Возле Спорт центра.
Хотел - забраться - навех и сделать
фото. но побоялся... :-o :oops:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25444
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.22 - 14:10
#7959
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Говорят - Киев, бомбили... 8-) :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18109
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.22 - 15:19
#7960
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Цитата:
drakon:


вот зачем Крымский мост было взрывать,
неужели думали что ответа не будет.
предупреждали же не раз.

[Исправлено: alex_60, 10.10.2022 - 15:20]
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25444
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.22 - 15:23
#7961
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Цитата:
alex_60:
предупреждали же не раз.

Правильно - сделали... :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18109
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.22 - 15:29
#7962
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Цитата:
drakon:
Правильно - сделали...


по другому никак.
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
717
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.22 - 18:45
#7963
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Цитата:
drakon:
Правильно - сделали...

И это мои любимые немцы, а у моего друга, он тоже в Германии живёт, женат на кореянке. здесь женился, у жены тётя в Киеве . живёт. тоже был за Путина. как у тёти начали верещать сирены, что то призадумался
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25444
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.22 - 19:13
#7964
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Цитата:
saba:
как у тёти начали верещать сирены, что то призадумался

А чем, Крымский Мост, тёте - помешал?... :oops: :-P :-x
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
908
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.22 - 22:15
#7965
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Цитата:
saba:
у моего друга, он тоже в Германии живёт, женат на кореянке. здесь женился, у жены тётя в Киеве

А если бы тётя жили в Донецке например или Луганске? Какое мнение бы превалировало?

[Исправлено: Эл-починно, 10.10.2022 - 22:17]
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Страница 531 из 531«1...529530531
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