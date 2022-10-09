Отправлено: - 22:15

saba:

у моего друга, он тоже в Германии живёт, женат на кореянке. здесь женился, у жены тётя в Киеве

[Исправлено: Эл-починно, 10.10.2022 - 22:17]

Цитата:А если бы тётя жили в Донецке например или Луганске? Какое мнение бы превалировало?