Отправлено: - 20:41

kbkz1980:

Марик,как жизнь в ОСИ,какая оплата за кв.метр?

Цитата:Привет, пока еще с газом, это самое долгое, не заключили договор, со всеми заключили, те тянут, возможно в этом месяце будет уже ОСИ работатьПока по договору 50 тенге за квадрат, и там какой то процент на второй счет для ремонта, надо посмотреть, вроде 16 тенге пока что, тоже с квадрата.