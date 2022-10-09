Смотрю 60 минут по РТР, военный эксперт" мы нанесём ядерный удар по Аляске и Калифорнии, чтобы это было чувствительно для США, ведь третью мировую войну развязали именно они" . Логика обалдеть. всё перевёрнуто шиворот навыворот, кто там живёт в Канаде из форумчан, не страшно?, Аляска сосед с Канадой. Нам страшно. мы соседи с РФ, если рядом будет ядерная война, чёрт забыл в районе старого завода химволокна было бомбоубежищу, мы пацанами туда лазили
Вообще то хочу сказать, это безусловно только моё мнение, что для России, что для США, мы те самые неизбежные потери, в войне, в которой , не дай бог, они пойдут до конца. Сегодня начались ковровые бомбардировки Украины, всё назад пути нет?
Ну да наверное, пока только несколько ракет. зато по всей территории Украины, я тут вспомнил одну цитату отца народов Смерть одного человека трагедия. смерть миллионов, статистика нечто подобное, сейчас происходит, ну да подумаешь. 6, 8 человек за день, за 8 лет в Донбассе, 5000 погибло.а если 6 минимум возьмём, умножить на 365. а потом умножить на 8? Это у украинцев,а у россиян, даже пусть они солдаты, но у них есть близкие. семьи. а мы здесь сидим и говорим да справедливость должна восторжествовать
saba: А что касается тезиса, что за убитых людей в Донбассе нужно убивать людей в Украине,
Такого тезиса тут вроде ни у кого не было. Просто это террористы, которых нужно остановить. Или вы верите, что захватив они территории Донбасса, они бы остановились? Они взорвали крымский мост, а захватив территории Донбасса, продолжили бы дальше терроризировать и убивать жителей Крыма. Только потому что они ненавидят русскоязычных и не важно какой национальности. Это мы уже наблюдали во многих населённых пунктах, которые они захватили.
saba: Сегодня начались ковровые бомбардировки Украины
Это у кого такая больная фантазия? Ковровые бомбардировки стран, это метод США, НАТО и их учеников в Киеве. А если бы Россия начала ковровые бомбардировки Украины, её армия сейчас стояла бы на границе с Польшей и Румынией.
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