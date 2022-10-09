Отправлено: - 21:37

saba:

А что касается тезиса, что за убитых людей в Донбассе нужно убивать людей в Украине,

Цитата:Такого тезиса тут вроде ни у кого не было.Просто это террористы, которых нужно остановить. Или вы верите, что захватив они территории Донбасса, они бы остановились?Они взорвали крымский мост, а захватив территории Донбасса, продолжили бы дальше терроризировать и убивать жителей Крыма. Только потому что они ненавидят русскоязычных и не важно какой национальности. Это мы уже наблюдали во многих населённых пунктах, которые они захватили.