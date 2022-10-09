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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 178 из 178«1...176177178
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18109
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.10.22 - 18:19
#2656
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ну вот и итоги
Новак Джокович стал победителем турнира ATP 500 Astana.
первый турнир такого уровня в Казахстане.
до этого был АТР 250 серии А.

[Исправлено: alex_60, 09.10.2022 - 18:22]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17341
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.22 - 10:11
#2657
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Расплата за помощь ОДКБ? Неожиданно))


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18109
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.22 - 10:50
#2658
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Цитата:
maxsaf:
Неожиданно))


//Там русский дух… там Русью пахнет!//
Александр Пушкин
У лукоморья дуб зелёный (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»)
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
717
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.22 - 13:55
#2659
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Смотрю 60 минут по РТР, военный эксперт" мы нанесём ядерный удар по Аляске и Калифорнии, чтобы это было чувствительно для США, ведь третью мировую войну развязали именно они" . Логика обалдеть. всё перевёрнуто шиворот навыворот, кто там живёт в Канаде из форумчан, не страшно?, Аляска сосед с Канадой. Нам страшно. мы соседи с РФ, если рядом будет ядерная война, чёрт забыл в районе старого завода химволокна было бомбоубежищу, мы пацанами туда лазили
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
717
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.22 - 15:23
#2660
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Вообще то хочу сказать, это безусловно только моё мнение, что для России, что для США, мы те самые неизбежные потери, в войне, в которой , не дай бог, они пойдут до конца. Сегодня начались ковровые бомбардировки Украины, всё назад пути нет?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1162
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.22 - 15:51
#2661
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Цитата:
saba:
начались ковровые бомбардировки

формулировка неверная
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
717
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.22 - 16:15
#2662
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Ну да наверное, пока только несколько ракет. зато по всей территории Украины, я тут вспомнил одну цитату отца народов
Смерть одного человека трагедия. смерть миллионов, статистика
нечто подобное, сейчас происходит, ну да подумаешь. 6, 8 человек за день, за 8 лет в Донбассе, 5000 погибло.а если 6 минимум возьмём, умножить на 365. а потом умножить на 8? Это у украинцев,а у россиян, даже пусть они солдаты, но у них есть близкие. семьи. а мы здесь сидим и говорим да справедливость должна восторжествовать

[Исправлено: saba, 10.10.2022 - 18:37]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18109
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.22 - 17:42
#2663
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не пойму что выше постом написано.
может кто переведет своми словами, кто понял.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
717
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.22 - 18:29
#2664
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уж простите не для Вас написано
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
717
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.22 - 18:36
#2665
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Для меня, кстати, что Гиркин(Стрелков), что Турчмнов, оба военные преступники.
А что касается тезиса, что за убитых людей в Донбассе нужно убивать людей в Украине, я считаю, что это людоедская логика
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
717
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.22 - 18:40
#2666
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Про украинцев и людей их донбасса, я говорил только про гражданских
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
908
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.22 - 21:37
#2667
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Цитата:
saba:
А что касается тезиса, что за убитых людей в Донбассе нужно убивать людей в Украине,

Такого тезиса тут вроде ни у кого не было.
Просто это террористы, которых нужно остановить. Или вы верите, что захватив они территории Донбасса, они бы остановились?
Они взорвали крымский мост, а захватив территории Донбасса, продолжили бы дальше терроризировать и убивать жителей Крыма. Только потому что они ненавидят русскоязычных и не важно какой национальности. Это мы уже наблюдали во многих населённых пунктах, которые они захватили.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
512
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.22 - 21:59
#2668
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Цитата:
saba:
Сегодня начались ковровые бомбардировки Украины

Это у кого такая больная фантазия?
Ковровые бомбардировки стран, это метод США, НАТО и их учеников в Киеве.
А если бы Россия начала ковровые бомбардировки Украины, её армия сейчас стояла бы на границе с Польшей и Румынией.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
717
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.22 - 22:10
#2669
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