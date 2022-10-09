kbkz1980: Марик,как жизнь в ОСИ,какая оплата за кв.метр?
Привет, пока еще с газом, это самое долгое, не заключили договор, со всеми заключили, те тянут, возможно в этом месяце будет уже ОСИ работать Пока по договору 50 тенге за квадрат, и там какой то процент на второй счет для ремонта, надо посмотреть, вроде 16 тенге пока что, тоже с квадрата.
«Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили новое законодательство, которое позволит обойти государственный департамент и сделать объявление [о внесении РФ в перечень государств — спонсоров терроризма] в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.
Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил выдавать ватники мобилизованным военнослужащим. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва». Андрей Колесник пояснил, что современная форма «превращается в стекло на морозе». Вместе с тем, подчеркнул парламентарий, ранее воевали в ватниках, проложенных, прошитых. Они были достаточно удобными. По его мнению, с учетом того, что скоро начнется зимний период, мобилизованным следует выдать ватники. «Пусть попробуют, что такое ватники», - предложил политик.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал фото, на котором на его руке можно заметить браслет со свастикой. Фото было впервые опубликовано в официальном аккаунте украинского генерала в Twitter
«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — сказал президент и попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о результатах удара
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