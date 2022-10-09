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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 482 из 483«1...480481482483»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.10.22 - 20:41
#7216
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Цитата:
kbkz1980:
Марик,как жизнь в ОСИ,какая оплата за кв.метр?

Привет, пока еще с газом, это самое долгое, не заключили договор, со всеми заключили, те тянут, возможно в этом месяце будет уже ОСИ работать
Пока по договору 50 тенге за квадрат, и там какой то процент на второй счет для ремонта, надо посмотреть, вроде 16 тенге пока что, тоже с квадрата.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.10.22 - 20:45
#7217
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Цитата:
kbkz1980:
Детскую площадку Акимат делает,

Мы там сами скамейки закапываем, и вторую детскую делаем, небольшую.
На баскетбольно футбольную пока нет денег, насчитали на покрытие, 8 миллионов надо, ну и небольшое ограждение
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.10.22 - 21:59
#7218
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Ну и Азу по казански..



Оказывается с вином..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.10.22 - 22:00
#7219
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Так вот мясо маринует немного..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.10.22 - 22:23
#7220
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Хм..
Если



«Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили новое законодательство, которое позволит обойти государственный департамент и сделать объявление [о внесении РФ в перечень государств — спонсоров терроризма] в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.


То как мы тут писать про Россию, в скобках так же, как про Игил, запрещенная группировка в Казахстане или во всем мире?
И как нам перекрывать границы, если весь мир потребует?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.10.22 - 22:30
#7221
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Ватники..



Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил выдавать ватники мобилизованным военнослужащим.
Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва». Андрей Колесник пояснил, что современная форма «превращается в стекло на морозе». Вместе с тем, подчеркнул парламентарий, ранее воевали в ватниках, проложенных, прошитых. Они были достаточно удобными. По его мнению, с учетом того, что скоро начнется зимний период, мобилизованным следует выдать ватники.
«Пусть попробуют, что такое ватники», - предложил политик.



Вот только где они возьмут столько ваты?
Со старых советских одеял что ли?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17341
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.10.22 - 22:35
#7222
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал фото, на котором на его руке можно заметить браслет со свастикой. Фото было впервые опубликовано в официальном аккаунте украинского генерала в Twitter

Героям слава :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.10.22 - 22:46
#7223
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Цитата:
maxsaf:
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал фото

Фейк само собой..
Предлагаешь верить твоим словам?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.10.22 - 23:19
#7224
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И вот она, мировая победительница!


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17341
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.10.22 - 03:26
#7225
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Цитата:
111:
Фейк само собой.. Предлагаешь верить твоим словам?

Инфа сотка. Даже ссылка есть ))

тыц
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.10.22 - 10:47
#7226
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Цитата:
maxsaf:
Инфа сотка. Даже

Ты мне вблизи его покажи, а не ссылайся на облики и поправки..
По моему этого в тырнете тоже полно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.10.22 - 21:41
#7227
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Ух, сегодня пошли и устроили Амирку в садик..
Казахский..
Прям чуть ли не во дворе..
В пятницу поймали по интернету место, и завтра он уже в саду..
Даже сам не ожидал..
А казахский, будет нас учить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.10.22 - 21:42
#7228
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Только приехал..
Столько новостей..
Пожалуй сегодня не разгребу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.10.22 - 22:00
#7229
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Путин..

«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — сказал президент и попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о результатах удара


Эту детскую площадку уничтожил, как какой то объект, который заслуживает смерти..
Эх, геноцид, с 24го февраля не прекращается..





[Исправлено: 111, 10.10.2022 - 22:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18923
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.10.22 - 22:07
#7230
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Инфраструктурные объекты..

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