Re: «Зачем нас приглашали в жюри?» - Конкурс «Мисс...

Отправлено: - 13:41

///поскольку не все члены жюри поддержали кандидатуру победительницы, возникает вопрос не только о легитимности решения,//



а это вообще детский сад.

точно иногда лучше молчать чем говорить.

привыкли что в акимате все 100 процентов руки поднимают "за".

всегда.