Отправлено: - 12:52

Однако, зная причину, по которой молодые россияне бегут из своей страны, честно признаюсь, уважения они не вызывают.

Цитата:Причина убивать чужих детей, в чужой стране, чтобы они не убили тебя?Это что с тов. Ворониным происходит..Разве они требуют к себе Уважения от тов. Воронина?Они просто хотят жить, растить детей, нормально работать, смеяться и радоваться жизни..К чему эта пропаганда ненависти к тем, кому сейчас плохо и кто вынужден просто выживать?Человеком думаю надо быть всегда..