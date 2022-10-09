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≡ Николай ВОРОНИН: А почему не своим?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45251
Николай ВОРОНИН: А почему не своим?
Отправлено: 09.10.22 - 12:08
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Богат и выразителен русский язык, но уже и его не стало хватать, наблюдая за действиями власти в нашей невразумительной стране. Мы в первом квартале 2022 года нашли средства отправить гуманитарной помощи в другие страны на сумму $9,4 млн, получив за это же время всего $2,2 млн.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
973
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не своим?
Отправлено: 09.10.22 - 12:08
#1
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
973
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не своим?
Отправлено: 09.10.22 - 12:12
#2
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Цитата:
Я знаю, что существуют понятия гостеприимства, добрососедства и взаимопомощи. Однако, зная причину, по которой молодые россияне бегут из своей страны, честно признаюсь, уважения они не вызывают.

Источник:


Это ваше право! А я поддерживаю молодых ребят которые нз за имперских амбиции одно типа не желают умирать в братоубийственной войне!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
973
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не своим?
Отправлено: 09.10.22 - 12:16
#3
Комментарий удален модератором.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2920
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не своим?
Отправлено: 09.10.22 - 12:43
#4
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18915
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не своим?
Отправлено: 09.10.22 - 12:52
#5
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Цитата:
Однако, зная причину, по которой молодые россияне бегут из своей страны, честно признаюсь, уважения они не вызывают.

Причина убивать чужих детей, в чужой стране, чтобы они не убили тебя?
Это что с тов. Ворониным происходит..
Разве они требуют к себе Уважения от тов. Воронина?
Они просто хотят жить, растить детей, нормально работать, смеяться и радоваться жизни..
К чему эта пропаганда ненависти к тем, кому сейчас плохо и кто вынужден просто выживать?
Человеком думаю надо быть всегда..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18105
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не своим?
Отправлено: 09.10.22 - 13:06
#6
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///оралманов (сейчас их переименовали в кандасов),///
тогда еще никто не предполагал, что переименования всего и вся - конек
нынешнего президента.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18105
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не своим?
Отправлено: 09.10.22 - 13:13
#7
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//в разы подскочила арендная плата за жилье, таксисты нахально взвинтили цены за провоз///

с сожалению это так.
показали казахское гостеприимство.
хотя они по жизни такие,таксисты и арендодатели.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
201
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не своим?
Отправлено: 09.10.22 - 17:35
#8
Комментарий удален модератором.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
201
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не своим?
Отправлено: 09.10.22 - 17:36
#9
Комментарий удален модератором.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
201
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не своим?
Отправлено: 09.10.22 - 17:38
#10
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У нас в части когда я служил был один тип, так он руку сунул под колесо вагона, что бы не служить. К стати он с украины был.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3193
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не своим?
Отправлено: 09.10.22 - 17:47
#11
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Цитата:
111:
Причина убивать чужих детей, в чужой стране, чтобы они не убили тебя?


Сам то понял, что написал?
Кто же позволит безропотно убить себя?
Сторонник непротивления злу насилием?
По евангельской заповеди (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 39): «...Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
511
Re: Николай ВОРОНИН: А почему не своим?
Отправлено: 10.10.22 - 09:44
#12
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Сути текста совсем никто не понял?
Чего все привязались к паре слов про трусов и шкурников?
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