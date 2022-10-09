Богат и выразителен русский язык, но уже и его не стало хватать, наблюдая за действиями власти в нашей невразумительной стране. Мы в первом квартале 2022 года нашли средства отправить гуманитарной помощи в другие страны на сумму $9,4 млн, получив за это же время всего $2,2 млн. Читать новость
Однако, зная причину, по которой молодые россияне бегут из своей страны, честно признаюсь, уважения они не вызывают.
Причина убивать чужих детей, в чужой стране, чтобы они не убили тебя? Это что с тов. Ворониным происходит.. Разве они требуют к себе Уважения от тов. Воронина? Они просто хотят жить, растить детей, нормально работать, смеяться и радоваться жизни.. К чему эта пропаганда ненависти к тем, кому сейчас плохо и кто вынужден просто выживать? Человеком думаю надо быть всегда..
111: Причина убивать чужих детей, в чужой стране, чтобы они не убили тебя?
Сам то понял, что написал? Кто же позволит безропотно убить себя? Сторонник непротивления злу насилием? По евангельской заповеди (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 39): «...Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»?
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