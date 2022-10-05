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≡ "Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут менять бордюры и асфальт на пр. Абая в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45251
"Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут менять бордюры и асфальт на пр. Абая в Костанае?
Отправлено: 05.10.22 - 10:45
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По предварительным подсчетам, на замену бордюра потребуется 300 млн, на замену асфальта - около 1 млрд тенге. Акимат заказал экспертизу дорожного полотна, которая показала: из проверенных 6 км дороги в неудовлетворительном состоянии - 5 км.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8794
"Убить сразу несколько зайцев" - Зачем будут менять бордюры и асфальт на пр. Абая в Костанае?
Отправлено: 10.10.22 - 09:25
#15
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Видимо впарить хотят вот такие бордюры, которые в прошлом году установили на парковке около ЦУМа и Марта.
Спустя год на "вечном" граните тоже имеются сколы.

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