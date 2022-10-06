Прогноз на 5 дней
ясно+12°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 19% влажность
  • ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 171 из 172«1...169170171172»
Ответить Новый топик
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18013
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 17:00
#2551
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Американская разведка установила причастность Украины к убийству Дугиной
Американская разведка нашла "украинский след" в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.
Как пишет New York Times, разведслужбы считают, что к преступлению причастны власти Украины.
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
695
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 18:32
#2552
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
блин, я понял, Т. Е. когда говоришь. что нацики, здесь. внутри форума, это проходит, когда говоришь , что то против России уже нет? Ещё ни разу не сказал, что то напрямую против России, тут же забанили,? Мы , что должны тоже говорить, только. то . что Соловьеву нравится?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18013
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 19:25
#2553
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
viktorian85: Как легко вас кормить фейками которые вы распространяете.
Я за сегодня уже 4 фейка нашёл. Мда...


за три фейка вроде на год редактор обещал банить.
или на сколько там, вопрос задавали в вопросах редакции.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3385
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 20:03
#2554
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тимур его звали. Монгольский полководец. а мавзолей рядом с местом гибели дочери.


Фейк не лепи, Тамерлан-эмир империи Тимуридов, корни монгольские. А, во время его правления был уже тюркизированным, то есть предки ассимилировались, да и религия ислам. Умер в городе Отрар недалеко от Шымкента, был похоронен в Самарканде (Узбекистан).
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18013
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 20:14
#2555
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Азбука Мо́рзе, «Морзя́нка», Код Мо́рзе — способ знакового кодирования, представление букв алфавита, цифр, знаков препинания и других символов последовательностью сигналов: длинных и коротких. За единицу времени принимается длительность одной точки. Длительность тире равна трём точкам..
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3385
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 20:15
#2556
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тимур его звали. Монгольский полководец. а мавзолей рядом с местом гибели дочери.


Мавзолей действительно расположен в г.Самарканде, достаточно информации. Правда или легенда не известно, мистики хватает. Так, якобы 21 июня 1941 года, вскрыли гробницу Тамерлана, а на следующий день началась война, затем с его мощами облетали линию фронта и.т.д.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18013
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 20:18
#2557
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Мавзолей действительно расположен в г.Самарканде


ты бы эта.
мозги включил бы. ну если.
что ты лепишь. мрак
разговор про Варну, и мавзолей там.
Дракон там был и видел его.
в деревню к ниму зайди и увидишь..
просто жалко тебя.

[Исправлено: alex_60, 06.10.2022 - 20:27]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3385
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 20:29
#2558
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты бы эта. мозги включил бы. ну если. что ты лепишь. мрак разговор про Варну, и мавзолей там. Дракон там был и видел его.


Ну, мало ли как называется, башня Тамерлана или мавзолей Тамерлана. Но, к эмиру государства Тимуридов никакого отношения не имеет.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3385
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 20:47
#2559
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в деревню к ниму зайди и увидишь.. просто жалко тебя.


"Грамотей" мавзолей-это усыпальница, где именно похоронен тот или иной видный деятель, своего времени. Мавзолей-Ленина в Москве, мавзолей-Тамерлана в Самарканде, там фараонов и т.д.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18013
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 20:57
#2560
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
и т.д.


итд и тп..
да уж , азбука морзе..
для тебя неуча сюда из деревни перенесу
//////Потрясенный горем Тамерлан приказал построить рядом с местом гибели дочери башню-мавзолей. Но по всей округе не было ни песка, ни камня, одни голые степи, да буйные леса. Недалеко от города Троицка, на реке Уй нашли глину из которой стали делать кирпичи, глину месили на верблюжьем молоке и яйцах диких птиц. С того места, где делали кирпичи, Тамерлан цепочкой выстроил своих рабов и воинов. Они из рук в руки передавали кирпичи для постройки. Когда строительство было закончено, совершили обряд погребения. За тем мавзолей окружили земляным валом и глубоким рвом, наполненным водой, чтобы ни зверь, ни человек не могли туда проникнуть.Так в краю степей и лесов появился кирпичный мавзолей - Башня Тамерлана.//
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3385
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 21:10
#2561
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Так в краю степей и лесов появился кирпичный мавзолей - Башня Тамерлана.//


Так, ты запутался. Порожняк не гони, первоначально говорил, что мавзолей и монгольский полководец.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3385
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 21:14
#2562
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


Как всегда, путаешь хрен с морковкой. Теперь, как уж в сковородке, хочешь вывернуться, монгольский полководец тебе.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3385
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 21:21
#2563
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Недалеко от города Троицка, на реке Уй нашли глину из которой стали делать кирпичи, глину месили на верблюжьем молоке и яйцах диких птиц. С того места, где делали кирпичи, Тамерлан цепочкой выстроил своих рабов и воинов. Они из рук в руки передавали кирпичи для постройки.


В г.Троицк бывал неоднократно, основан в 1743 году. Годы жизни Тамерлана 1336 по 1405 годы, и никакие кирпичи оттуда он не мог брать.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
867
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 21:32
#2564
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1431
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 21:39
#2565
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
за три фейка вроде на год редактор обещал банить.

О сроке действия меры наказания вообще ничего не говорил. И речь здесь идет о распространении заведомо ложной информации. Если мне пришлют ссылки на комменты с фейками и докажут, что это фейк и что распространитель явно знал об этом, будем наказывать.
Профайл Посетить вебсайт
Страница 171 из 172«1...169170171172»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: КГСПС

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS