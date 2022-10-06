Отправлено: - 19:25

viktorian85: Как легко вас кормить фейками которые вы распространяете.

Я за сегодня уже 4 фейка нашёл. Мда...

Цитата:за три фейка вроде на год редактор обещал банить.или на сколько там, вопрос задавали в вопросах редакции.