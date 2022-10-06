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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 17:00
Американская разведка установила причастность Украины к убийству Дугиной
Американская разведка нашла "украинский след" в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.
Как пишет New York Times, разведслужбы считают, что к преступлению причастны власти Украины.
Американская разведка нашла "украинский след" в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.
Как пишет New York Times, разведслужбы считают, что к преступлению причастны власти Украины.
s
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 18:32
блин, я понял, Т. Е. когда говоришь. что нацики, здесь. внутри форума, это проходит, когда говоришь , что то против России уже нет? Ещё ни разу не сказал, что то напрямую против России, тут же забанили,? Мы , что должны тоже говорить, только. то . что Соловьеву нравится?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 19:25
Цитата:
за три фейка вроде на год редактор обещал банить.
или на сколько там, вопрос задавали в вопросах редакции.
viktorian85: Как легко вас кормить фейками которые вы распространяете.
Я за сегодня уже 4 фейка нашёл. Мда...
Я за сегодня уже 4 фейка нашёл. Мда...
за три фейка вроде на год редактор обещал банить.
или на сколько там, вопрос задавали в вопросах редакции.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 20:03
Цитата:
Фейк не лепи, Тамерлан-эмир империи Тимуридов, корни монгольские. А, во время его правления был уже тюркизированным, то есть предки ассимилировались, да и религия ислам. Умер в городе Отрар недалеко от Шымкента, был похоронен в Самарканде (Узбекистан).
alex_60:
Тимур его звали. Монгольский полководец. а мавзолей рядом с местом гибели дочери.
Тимур его звали. Монгольский полководец. а мавзолей рядом с местом гибели дочери.
Фейк не лепи, Тамерлан-эмир империи Тимуридов, корни монгольские. А, во время его правления был уже тюркизированным, то есть предки ассимилировались, да и религия ислам. Умер в городе Отрар недалеко от Шымкента, был похоронен в Самарканде (Узбекистан).
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 20:14
Азбука Мо́рзе, «Морзя́нка», Код Мо́рзе — способ знакового кодирования, представление букв алфавита, цифр, знаков препинания и других символов последовательностью сигналов: длинных и коротких. За единицу времени принимается длительность одной точки. Длительность тире равна трём точкам..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 20:15
Цитата:
Мавзолей действительно расположен в г.Самарканде, достаточно информации. Правда или легенда не известно, мистики хватает. Так, якобы 21 июня 1941 года, вскрыли гробницу Тамерлана, а на следующий день началась война, затем с его мощами облетали линию фронта и.т.д.
alex_60:
Тимур его звали. Монгольский полководец. а мавзолей рядом с местом гибели дочери.
Тимур его звали. Монгольский полководец. а мавзолей рядом с местом гибели дочери.
Мавзолей действительно расположен в г.Самарканде, достаточно информации. Правда или легенда не известно, мистики хватает. Так, якобы 21 июня 1941 года, вскрыли гробницу Тамерлана, а на следующий день началась война, затем с его мощами облетали линию фронта и.т.д.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 20:18
Цитата:
ты бы эта.
мозги включил бы. ну если.
что ты лепишь. мрак
разговор про Варну, и мавзолей там.
Дракон там был и видел его.
в деревню к ниму зайди и увидишь..
просто жалко тебя.
[Исправлено: alex_60, 06.10.2022 - 20:27]
Kairat stayer:
Мавзолей действительно расположен в г.Самарканде
Мавзолей действительно расположен в г.Самарканде
ты бы эта.
мозги включил бы. ну если.
что ты лепишь. мрак
разговор про Варну, и мавзолей там.
Дракон там был и видел его.
в деревню к ниму зайди и увидишь..
просто жалко тебя.
[Исправлено: alex_60, 06.10.2022 - 20:27]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 20:29
Цитата:
Ну, мало ли как называется, башня Тамерлана или мавзолей Тамерлана. Но, к эмиру государства Тимуридов никакого отношения не имеет.
alex_60:
ты бы эта. мозги включил бы. ну если. что ты лепишь. мрак разговор про Варну, и мавзолей там. Дракон там был и видел его.
ты бы эта. мозги включил бы. ну если. что ты лепишь. мрак разговор про Варну, и мавзолей там. Дракон там был и видел его.
Ну, мало ли как называется, башня Тамерлана или мавзолей Тамерлана. Но, к эмиру государства Тимуридов никакого отношения не имеет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 20:47
Цитата:
"Грамотей" мавзолей-это усыпальница, где именно похоронен тот или иной видный деятель, своего времени. Мавзолей-Ленина в Москве, мавзолей-Тамерлана в Самарканде, там фараонов и т.д.
alex_60:
в деревню к ниму зайди и увидишь.. просто жалко тебя.
в деревню к ниму зайди и увидишь.. просто жалко тебя.
"Грамотей" мавзолей-это усыпальница, где именно похоронен тот или иной видный деятель, своего времени. Мавзолей-Ленина в Москве, мавзолей-Тамерлана в Самарканде, там фараонов и т.д.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 20:57
Цитата:
итд и тп..
да уж , азбука морзе..
для тебя неуча сюда из деревни перенесу
//////Потрясенный горем Тамерлан приказал построить рядом с местом гибели дочери башню-мавзолей. Но по всей округе не было ни песка, ни камня, одни голые степи, да буйные леса. Недалеко от города Троицка, на реке Уй нашли глину из которой стали делать кирпичи, глину месили на верблюжьем молоке и яйцах диких птиц. С того места, где делали кирпичи, Тамерлан цепочкой выстроил своих рабов и воинов. Они из рук в руки передавали кирпичи для постройки. Когда строительство было закончено, совершили обряд погребения. За тем мавзолей окружили земляным валом и глубоким рвом, наполненным водой, чтобы ни зверь, ни человек не могли туда проникнуть.Так в краю степей и лесов появился кирпичный мавзолей - Башня Тамерлана.//
Kairat stayer:
и т.д.
и т.д.
итд и тп..
да уж , азбука морзе..
для тебя неуча сюда из деревни перенесу
//////Потрясенный горем Тамерлан приказал построить рядом с местом гибели дочери башню-мавзолей. Но по всей округе не было ни песка, ни камня, одни голые степи, да буйные леса. Недалеко от города Троицка, на реке Уй нашли глину из которой стали делать кирпичи, глину месили на верблюжьем молоке и яйцах диких птиц. С того места, где делали кирпичи, Тамерлан цепочкой выстроил своих рабов и воинов. Они из рук в руки передавали кирпичи для постройки. Когда строительство было закончено, совершили обряд погребения. За тем мавзолей окружили земляным валом и глубоким рвом, наполненным водой, чтобы ни зверь, ни человек не могли туда проникнуть.Так в краю степей и лесов появился кирпичный мавзолей - Башня Тамерлана.//
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 21:10
Цитата:
Так, ты запутался. Порожняк не гони, первоначально говорил, что мавзолей и монгольский полководец.
alex_60:
Так в краю степей и лесов появился кирпичный мавзолей - Башня Тамерлана.//
Так в краю степей и лесов появился кирпичный мавзолей - Башня Тамерлана.//
Так, ты запутался. Порожняк не гони, первоначально говорил, что мавзолей и монгольский полководец.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 21:14
Цитата:
Как всегда, путаешь хрен с морковкой. Теперь, как уж в сковородке, хочешь вывернуться, монгольский полководец тебе.
alex_60:
Как всегда, путаешь хрен с морковкой. Теперь, как уж в сковородке, хочешь вывернуться, монгольский полководец тебе.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 21:21
Цитата:
В г.Троицк бывал неоднократно, основан в 1743 году. Годы жизни Тамерлана 1336 по 1405 годы, и никакие кирпичи оттуда он не мог брать.
alex_60:
Недалеко от города Троицка, на реке Уй нашли глину из которой стали делать кирпичи, глину месили на верблюжьем молоке и яйцах диких птиц. С того места, где делали кирпичи, Тамерлан цепочкой выстроил своих рабов и воинов. Они из рук в руки передавали кирпичи для постройки.
Недалеко от города Троицка, на реке Уй нашли глину из которой стали делать кирпичи, глину месили на верблюжьем молоке и яйцах диких птиц. С того места, где делали кирпичи, Тамерлан цепочкой выстроил своих рабов и воинов. Они из рук в руки передавали кирпичи для постройки.
В г.Троицк бывал неоднократно, основан в 1743 году. Годы жизни Тамерлана 1336 по 1405 годы, и никакие кирпичи оттуда он не мог брать.
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 21:32
Т
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.10.22 - 21:39
Цитата:
О сроке действия меры наказания вообще ничего не говорил. И речь здесь идет о распространении заведомо ложной информации. Если мне пришлют ссылки на комменты с фейками и докажут, что это фейк и что распространитель явно знал об этом, будем наказывать.
alex_60:
за три фейка вроде на год редактор обещал банить.
за три фейка вроде на год редактор обещал банить.
О сроке действия меры наказания вообще ничего не говорил. И речь здесь идет о распространении заведомо ложной информации. Если мне пришлют ссылки на комменты с фейками и докажут, что это фейк и что распространитель явно знал об этом, будем наказывать.
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