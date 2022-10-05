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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.10.22 - 22:36
Поражаюсь просто, чего мы наделали за полтора года..
Светло как днем.
И даже луна нам помогает..
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Светло как днем.
И даже луна нам помогает..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.10.22 - 22:47
(Полноправные пользователи)
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- 28.05.18
- Сообщений:
- 3374
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 07:47
Цитата:
Выше в посте за №6986 предполагал, что немотивированные мобилизованные россияне могут сдаться в плен, что и следовало ожидать, уже появились первые самовольно сдавшийся в плен.
Kairat stayer:
Дос Виталий, ты же простой как я, уже сами российские граждане говорят, что славяне в Украине друг друга перебьют. А, в то время идёт замещение государствообразующей нации. Те граждане которые призываются, не мотивированы, потому что находятся на чужой территории, могут и в плен сдаться. Если, в РФ 80% населения, смотрят как ты всякие ток-шоу, есть же пока ещё 20% здравомыслящих людей. В видео он говорит всех победим, в основном конечно за Европу, США и Украину, там же тоже простые граждане проживают. в том числе дети. женщины, старики.
Дос Виталий, ты же простой как я, уже сами российские граждане говорят, что славяне в Украине друг друга перебьют. А, в то время идёт замещение государствообразующей нации. Те граждане которые призываются, не мотивированы, потому что находятся на чужой территории, могут и в плен сдаться. Если, в РФ 80% населения, смотрят как ты всякие ток-шоу, есть же пока ещё 20% здравомыслящих людей. В видео он говорит всех победим, в основном конечно за Европу, США и Украину, там же тоже простые граждане проживают. в том числе дети. женщины, старики.
Выше в посте за №6986 предполагал, что немотивированные мобилизованные россияне могут сдаться в плен, что и следовало ожидать, уже появились первые самовольно сдавшийся в плен.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 10:08
Вот и мини бунты мобиков..
Описывают что почти все больны, еду где то покупают и живут сами по себе в холодных вагонах..
[Исправлено: 111, 06.10.2022 - 10:29]
Описывают что почти все больны, еду где то покупают и живут сами по себе в холодных вагонах..
[Исправлено: 111, 06.10.2022 - 10:29]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 10:13
Пленный 23х летний пацан Вова.
Российская армия.
Весь в червях..
Вот так то вот, российская армия буквально гниет в прямом смысле этого слова..
А ведь им говорили что гниет Запад..
Российская армия.
Весь в червях..
Вот так то вот, российская армия буквально гниет в прямом смысле этого слова..
А ведь им говорили что гниет Запад..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 10:27
Одно радует, наконец то Рамзан получил звание на день рожденье и встал на один уровень со всякими Лапиными, которые ведут бездарно войну армией, которая спивается и которых Рамзан стал критиковать за преступления..
У мусульман как правило никто не пьет.
Если поставили бы сразу Рамзана вместо оленеводов, Лапиных и тд, то не было бы в российской армии такого беспредела..
У мусульман как правило никто не пьет.
Если поставили бы сразу Рамзана вместо оленеводов, Лапиных и тд, то не было бы в российской армии такого беспредела..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 14:54
Все таки украинская армия спасла гниющего российского солдата.
Тут мы видим что он говорит - Слава Украине!, Героям Слава!
За спасенную жизнь..
Тут мы видим что он говорит - Слава Украине!, Героям Слава!
За спасенную жизнь..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 15:45
Тут же мы видим пленного украинца, у которого не срослась рука за все время пребывания в плену..
Потому что издевались..
Потому что издевались..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 16:13
Это был повторяющиеся пост
[Исправлено: viktorian85, 06.10.2022 - 16:16]
[Исправлено: viktorian85, 06.10.2022 - 16:16]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 16:15
Цитата:
К чему этот убогий пост? Видео где российские военные оказывают помощь раненым украинским военным на порядки больше.
Цитата:
Нет фейкомет. Этот пленный с Азовстали руку он ещё повредил до пленна есть фото с ним где он со спицами сидит в Азовстали.
Цитата:
Не появились. Они ещё проходят подготовку. Фейки с пленными новыми мобилизованными уже разобрали.
Какое-то сботнище фейкометов тут...
111:
Все таки украинская армия спасла гниющего российского солдата.
Все таки украинская армия спасла гниющего российского солдата.
К чему этот убогий пост? Видео где российские военные оказывают помощь раненым украинским военным на порядки больше.
Цитата:
111:
Тут же мы видим пленного украинца, у которого не срослась рука за все время пребывания в плену.. Потому что издевались..
Тут же мы видим пленного украинца, у которого не срослась рука за все время пребывания в плену.. Потому что издевались..
Нет фейкомет. Этот пленный с Азовстали руку он ещё повредил до пленна есть фото с ним где он со спицами сидит в Азовстали.
Цитата:
Kairat stayer:
уже появились первые самовольно сдавшийся в плен
уже появились первые самовольно сдавшийся в плен
Не появились. Они ещё проходят подготовку. Фейки с пленными новыми мобилизованными уже разобрали.
Какое-то сботнище фейкометов тут...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 17:23
Наконец то тут Почта, как в старое доброе мирное время..
А то был в последний раз когда тут за газ Аймак платили..
А то был в последний раз когда тут за газ Аймак платили..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 17:24
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 17:25
Цитата:
Ну дак и российский солдат, повредил руку До плена и начал гнить..
Что тут такого?
viktorian85:
Этот пленный с Азовстали руку он ещё повредил до пленна
Этот пленный с Азовстали руку он ещё повредил до пленна
Ну дак и российский солдат, повредил руку До плена и начал гнить..
Что тут такого?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 17:30
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 17:31
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