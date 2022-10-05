Отправлено: - 07:47

Kairat stayer:

Дос Виталий, ты же простой как я, уже сами российские граждане говорят, что славяне в Украине друг друга перебьют. А, в то время идёт замещение государствообразующей нации. Те граждане которые призываются, не мотивированы, потому что находятся на чужой территории, могут и в плен сдаться. Если, в РФ 80% населения, смотрят как ты всякие ток-шоу, есть же пока ещё 20% здравомыслящих людей. В видео он говорит всех победим, в основном конечно за Европу, США и Украину, там же тоже простые граждане проживают. в том числе дети. женщины, старики.

Цитата:Выше в посте за №6986 предполагал, что немотивированные мобилизованные россияне могут сдаться в плен, что и следовало ожидать, уже появились первые самовольно сдавшийся в плен.