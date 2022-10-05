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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 468 из 469«1...466467468469»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.10.22 - 22:36
#7006
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Поражаюсь просто, чего мы наделали за полтора года..
Светло как днем.
И даже луна нам помогает..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.10.22 - 22:47
#7007
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Вход в нашу арку с улицы..



Как входишь в сказку..
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3374
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 07:47
#7008
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Цитата:
Kairat stayer:
Дос Виталий, ты же простой как я, уже сами российские граждане говорят, что славяне в Украине друг друга перебьют. А, в то время идёт замещение государствообразующей нации. Те граждане которые призываются, не мотивированы, потому что находятся на чужой территории, могут и в плен сдаться. Если, в РФ 80% населения, смотрят как ты всякие ток-шоу, есть же пока ещё 20% здравомыслящих людей. В видео он говорит всех победим, в основном конечно за Европу, США и Украину, там же тоже простые граждане проживают. в том числе дети. женщины, старики.


Выше в посте за №6986 предполагал, что немотивированные мобилизованные россияне могут сдаться в плен, что и следовало ожидать, уже появились первые самовольно сдавшийся в плен.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 10:08
#7009
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Вот и мини бунты мобиков..
Описывают что почти все больны, еду где то покупают и живут сами по себе в холодных вагонах..





[Исправлено: 111, 06.10.2022 - 10:29]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 10:13
#7010
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Пленный 23х летний пацан Вова.
Российская армия.
Весь в червях..
Вот так то вот, российская армия буквально гниет в прямом смысле этого слова..
А ведь им говорили что гниет Запад..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 10:27
#7011
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Одно радует, наконец то Рамзан получил звание на день рожденье и встал на один уровень со всякими Лапиными, которые ведут бездарно войну армией, которая спивается и которых Рамзан стал критиковать за преступления..
У мусульман как правило никто не пьет.
Если поставили бы сразу Рамзана вместо оленеводов, Лапиных и тд, то не было бы в российской армии такого беспредела..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 14:54
#7012
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Все таки украинская армия спасла гниющего российского солдата.
Тут мы видим что он говорит - Слава Украине!, Героям Слава!



За спасенную жизнь..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 15:45
#7013
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Тут же мы видим пленного украинца, у которого не срослась рука за все время пребывания в плену..
Потому что издевались..

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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 16:13
#7014
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Это был повторяющиеся пост

[Исправлено: viktorian85, 06.10.2022 - 16:16]
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
553
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 16:15
#7015
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Цитата:
111:
Все таки украинская армия спасла гниющего российского солдата.

К чему этот убогий пост? Видео где российские военные оказывают помощь раненым украинским военным на порядки больше.
Цитата:
111:
Тут же мы видим пленного украинца, у которого не срослась рука за все время пребывания в плену.. Потому что издевались..

Нет фейкомет. Этот пленный с Азовстали руку он ещё повредил до пленна есть фото с ним где он со спицами сидит в Азовстали.

Цитата:
Kairat stayer:
уже появились первые самовольно сдавшийся в плен

Не появились. Они ещё проходят подготовку. Фейки с пленными новыми мобилизованными уже разобрали.

Какое-то сботнище фейкометов тут...
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 17:23
#7016
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Наконец то тут Почта, как в старое доброе мирное время..



А то был в последний раз когда тут за газ Аймак платили..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 17:24
#7017
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Отправляем такие вот письма..

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* 111
(Полноправные пользователи)
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17.01.12
Сообщений:
18709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 17:25
#7018
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Цитата:
viktorian85:
Этот пленный с Азовстали руку он ещё повредил до пленна

Ну дак и российский солдат, повредил руку До плена и начал гнить..
Что тут такого?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 17:30
#7019
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Непонятно что тут..
Кого кормят

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17.01.12
Сообщений:
18709
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.10.22 - 17:31
#7020
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И тут..



Ну думаю это не российские пленные..
Надо проверить, что за фото гуляют по вацапу..
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