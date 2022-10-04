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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 527 из 527«1...525526527
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18709
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.10.22 - 12:48
#7891
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25422
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.10.22 - 12:53
#7892
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Ну, что красивая, поехали - кататься?
Поехала, повезли... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18002
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.22 - 16:42
#7893
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Цитата:
drakon:
Поехала, повезли..


вернулась, или навсегда?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18002
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.22 - 16:43
#7894
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Цитата:
drakon:
Бензин, дешевеет. 95-й уже дешевле, чем дидель..


везет, сможешь в магазин ездить.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18002
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.22 - 16:45
#7895
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Цитата:
drakon:
Я его тоже кушать не буду..


голод не тетка
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18709
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.22 - 20:57
#7896
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25422
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.10.22 - 21:00
#7897
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Цитата:
alex_60:
голод не тетка

Вот возле нашего дома растут.
Нормальные, шампиньоны.
Сейчас - нарву... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18002
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.22 - 11:59
#7898
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Цитата:
drakon:
Нормальные, шампиньоны.


точно шампиньоны?
что то не очень похожи.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18709
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.22 - 16:25
#7899
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25422
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.22 - 16:29
#7900
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Это в Варненском районе,
Челябинской области... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18002
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.22 - 16:52
#7901
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Цитата:
drakon:
Это в Варненском районе, Челябинской области.


похоже из современного кирпича тоже.
как у нас тут делают.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25422
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.22 - 16:59
#7902
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Цитата:
alex_60:
как у нас тут делают.

Она, отреставрирована, н
начале 80-х годов. Я был там,
в 1983 году... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18002
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.10.22 - 17:05
#7903
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Цитата:
drakon:
Она, отреставрирована, н начале 80-х годов. Я был там, в 1983 году


история штука интересная.
а земляной вал и ров с водой есть
сейчас, ну или когда был там?

///Потрясенный горем Тамерлан приказал построить рядом с местом гибели дочери башню-мавзолей. Но по всей округе не было ни песка, ни камня, одни голые степи, да буйные леса. Недалеко от города Троицка, на реке Уй нашли глину из которой стали делать кирпичи, глину месили на верблюжьем молоке и яйцах диких птиц. С того места, где делали кирпичи, Тамерлан цепочкой выстроил своих рабов и воинов. Они из рук в руки передавали кирпичи для постройки. Когда строительство было закончено, совершили обряд погребения. За тем мавзолей окружили земляным валом и глубоким рвом, наполненным водой, чтобы ни зверь, ни человек не могли туда проникнуть.Так в краю степей и лесов появился кирпичный мавзолей - Башня Тамерлана.//

[Исправлено: alex_60, 06.10.2022 - 17:08]
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