Отправлено: - 17:05

drakon:

Она, отреставрирована, н начале 80-х годов. Я был там, в 1983 году

[Исправлено: alex_60, 06.10.2022 - 17:08]

Цитата:история штука интересная.а земляной вал и ров с водой естьсейчас, ну или когда был там?///Потрясенный горем Тамерлан приказал построить рядом с местом гибели дочери башню-мавзолей. Но по всей округе не было ни песка, ни камня, одни голые степи, да буйные леса. Недалеко от города Троицка, на реке Уй нашли глину из которой стали делать кирпичи, глину месили на верблюжьем молоке и яйцах диких птиц. С того места, где делали кирпичи, Тамерлан цепочкой выстроил своих рабов и воинов. Они из рук в руки передавали кирпичи для постройки. Когда строительство было закончено, совершили обряд погребения. За тем мавзолей окружили земляным валом и глубоким рвом, наполненным водой, чтобы ни зверь, ни человек не могли туда проникнуть.Так в краю степей и лесов появился кирпичный мавзолей - Башня Тамерлана.//