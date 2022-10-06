Re: Если бы выборы президента Казахстана состоялись в ближайшее...

Отправлено: - 12:36

Не буду кривить душой - раньше бы отметил 3 или 4 вариант (не особо раздумывая), если бы вообще пошёл на участок.



В этот раз отдам голос за Токаева, причём добровольно. Он хотя бы создаёт видимость действенной работы. Хочется ему верить и поддержать.