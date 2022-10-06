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≡ Если бы выборы президента Казахстана состоялись в ближайшее...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45237
Если бы выборы президента Казахстана состоялись в ближайшее...
Отправлено: 06.10.22 - 12:36
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Если бы выборы президента Казахстана состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
466
Re: Если бы выборы президента Казахстана состоялись в ближайшее...
Отправлено: 06.10.22 - 12:36
#1
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Не буду кривить душой - раньше бы отметил 3 или 4 вариант (не особо раздумывая), если бы вообще пошёл на участок.

В этот раз отдам голос за Токаева, причём добровольно. Он хотя бы создаёт видимость действенной работы. Хочется ему верить и поддержать.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2844
Re: Если бы выборы президента Казахстана состоялись в ближайшее...
Отправлено: 06.10.22 - 12:46
#2
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я бы проголосовала за Бутю!
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17994
Если бы выборы президента Казахстана состоялись в ближайшее...
Отправлено: 06.10.22 - 13:00
#3
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Цитата:
юля елиссева:
я бы проголосовала за Бутю!


а что с ним случилось?
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