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≡ Глава МВД встретится с населением Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45237
Глава МВД встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 06.10.22 - 12:07
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Отчетная встреча с министром внутренних дел Республики Казахстан Маратом Ахметжановым с жителями нашего региона состоится завтра, 7 октября, в здании Жастар сарайы (мкр. Юбилейный 56).
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2844
Re: Глава МВД встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 06.10.22 - 12:07
#1
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Специально что ли на отшибе встречу с населением проводят? В центре города места для встречи с населением не нашлось?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17994
Глава МВД встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 06.10.22 - 12:13
#2
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///сарайы//

всегда когда вижу это название,
настроение поднимается.
примерно также как при // -хана // разных.

[Исправлено: alex_60, 06.10.2022 - 12:14]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2844
Глава МВД встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 06.10.22 - 12:43
#3
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Цитата:
alex_60:
//сарайы/

Название турецкой команды Галатасарай такое же вызывает настроение?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17994
Глава МВД встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 06.10.22 - 12:48
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Название турецкой команды


за морями это другое.
в Китае например все слова на русских матах построены.
и таких случев много
например автомобиль Mitsubishi Pajero в Испании
и странах Латинской Америки продавался под названием Mitsubishi Montero.
Дело в том, что одно из жаргонных значений испанского слова «pajero» — «онанист».

[Исправлено: alex_60, 06.10.2022 - 12:51]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2844
Глава МВД встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 06.10.22 - 12:53
#5
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Цитата:
alex_60:
за морями это другое. в Китае например все слова на русских матах построены.

что за морем в Турции, что в Казахстане, сарай это дворец.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17994
Глава МВД встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 06.10.22 - 12:58
#6
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Цитата:
юля елиссева:
что за морем в Турции, что в Казахстане, сарай это дворец.


да , это как Париж в Нагайбакском районе Челябинской области
и какой то городишко в Европе.

[Исправлено: alex_60, 06.10.2022 - 12:58]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2844
Глава МВД встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 06.10.22 - 13:08
#7
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Цитата:
alex_60:
это как Париж в Нагайбакском районе Челябинской области

ежели руссичи изнывая от ига татарского и видя роскошные дворцы татар, решили хлев назвать сараем, то татары просто решили назвать свою деревню Парижем.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17994
Глава МВД встретится с населением Костанайской области
Отправлено: 06.10.22 - 13:20
#8
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Цитата:
юля елиссева: просто решили назвать свою деревню Парижем


нет,не просто..

Название села было дано в честь победы русской армии — взятия Парижа в 1814 году.

[Исправлено: alex_60, 06.10.2022 - 13:21]
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