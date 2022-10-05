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≡ Дом на опорах - Жилая трехэтажка разрушается из-за подтопления подвала в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45234
Дом на опорах - Жилая трехэтажка разрушается из-за подтопления подвала в Костанае
Отправлено: 05.10.22 - 17:03
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Первые трещины появились в нескольких квартирах в конце августа. А в середине сентября несущая стена в подвале посыпалась, как песок. После чего трещины углубились и растянулись до третьего этажа.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17986
Re: Дом на опорах - Жилая трехэтажка разрушается из-за...
Отправлено: 05.10.22 - 17:03
#1
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///в надежде, что после огласки госорганы наконец-то обратят внимание на проблему.//

что то я не уверен в этом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17986
Re: Дом на опорах - Жилая трехэтажка разрушается из-за...
Отправлено: 05.10.22 - 17:04
#2
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скажут ваш дом, сами и ремонтируйте.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4811
Re: Дом на опорах - Жилая трехэтажка разрушается из-за...
Отправлено: 05.10.22 - 19:24
#3
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Если к ПКСК много претензий,
почему не создали ПТ?
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1617
Re: Дом на опорах - Жилая трехэтажка разрушается из-за...
Отправлено: 05.10.22 - 21:23
#4
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Цитата:
kbkz1980:

Поздно пить Боржоми, когда почки отказали. Чем переход в ПТ поможет, стена сама починится?
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4811
Дом на опорах - Жилая трехэтажка разрушается из-за подтопления подвала в Костанае
Отправлено: 05.10.22 - 21:44
#5
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Цитата:
КГСПС:
Чем переход в ПТ поможет, стена сама починится?

За счёт жильцов и не придется ПКСК пинать,а рассчитывать только на себя.
Когда такие проблемы целевые средства надо собирать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
18693
Re: Дом на опорах - Жилая трехэтажка разрушается из-за...
Отправлено: 05.10.22 - 22:19
#6
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За подвалом то чего не следили?
Уж понять то про человеческие отходы в канашке с первого дня можно..
И это было скорее не год и не два, постоянно текла жижжа..
Хоть есть воздухоотвод, хоть нет, а устранять надо было быстро саму проблему.
Копеечное дело.
Теперь миллионов 5 надо будет, и это по минимуму..
Профайл
КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1617
Дом на опорах - Жилая трехэтажка разрушается из-за подтопления подвала в Костанае
Отправлено: 05.10.22 - 22:32
#7
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Цитата:
kbkz1980:
Когда такие проблемы целевые средства надо собирать.

Для этого совсем не обязательно менять форму управления на ПТ или ОСИ.
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