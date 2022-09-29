не знаю, в чем проблема, но при попытке оставить коммент с выражением "ncalayer'ом" - выскакивала ошибка "invalid query", удалив часть с апострофом "'ом" - комментарий был успешно оставлен (было несколько попыток) не знаю, может стечение каких-то обстоятельств)
lavprof: не знаю, в чем проблема, но при попытке оставить коммент с выражением "ncalayer'ом" - выскакивала ошибка "invalid query", удалив часть с апострофом "'ом" - комментарий был успешно оставлен (было несколько попыток) не знаю, может стечение каких-то обстоятельств)
Скорее всего, скрипт при обработке текста сообщения воспринимает апостроф как часть php-кода, и обрабатывает как код, поэтому возникает ошибка.
P.S. для того, чтобы понять ошибку, надо ее воспроизвести. И потом уже спрашивать программиста. Но мне пока не удалось добиться этой ошибки)
lavprof: в обсуждении новости выскакивала эта ошибка, а на форуме в данной теме никаких проблем
Вот теперь смогла воспроизвести и уточнить у программиста. Объяснение именно такое, как я писала выше: апостроф воспринимается как часть php-кода, не предусмотрели этот момент. Причем именно в скрипте, который срабатывает внутри новости. А в скрипте внутри форума, этот момент предусмотрен, потому там и не выдает ошибки.
Главный редактор недавно заяавил что более при нарушении написанияназвания стран и тд править больше не будут, а будут удалять весть пост. смотрю сегодня идет правка а не удаление. и причем гр. и вижу что нет реации на просьбу главного редактора не публиковать огромные фото скрины, а давать ссылки и указывать источник. с комментариями. все продолжается.
alex_60: вот, 25.09.2022,неделю назад практически.
Имелись в виду повторные нарушения в этой ветке. В остальных ветках повторные нарушения тоже будем удалять. Но общий принцип остается прежним - по возможности исправлять. И только если мы видим, что пользователь продолжает нарушать - удалять.
saba: А что в самом деле случилось, была абсолютно мирная дискуссия
Модератор увидел отклонение от темы - обсуждение пошло уже не про смену кода. Дискуссии иногда развиваются извилистыми путями. Сделал вывод, что тему расширили, но отклонение не критическое. Восстановил комментарии. Оставил закрытыми комментарии с обсуждением модерации. Жаловаться нужно в личку.
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