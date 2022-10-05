Re: Дом на опорах - Жилая трехэтажка разрушается из-за...

Отправлено: - 22:19

За подвалом то чего не следили?

Уж понять то про человеческие отходы в канашке с первого дня можно..

И это было скорее не год и не два, постоянно текла жижжа..

Хоть есть воздухоотвод, хоть нет, а устранять надо было быстро саму проблему.

Копеечное дело.

Теперь миллионов 5 надо будет, и это по минимуму..